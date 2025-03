Aplicativo do FGTS tem fila de espera com liberação de saque-aniversário

O "congestionamento" do aplicativo ocorre no mesmo dia da liberação do saldo do FGTS para os trabalhadores do saque-aniversário demitidos até 28 de fevereiro - (crédito: Joédson Alves/Agência Brasil e Reprodução)

O aplicativo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) está com uma fila de espera nesta quinta-feira (6/3). Quem tenta acessar a plataforma recebe o horário e o tempo previsto que será possível acessar a conta. O "congestionamento" do aplicativo ocorre no mesmo dia da liberação do saldo do FGTS para os trabalhadores do saque-aniversário demitidos até 28 de fevereiro.

O portal Downdetector, que monitora instabilidade em aplicativos, detectou um pico de reclamações relacionadas à Caixa Econômica a partir de 13h desta quinta-feira. O principal problema (81%) relatado foi a dificuldade de login no aplicativo móvel.

Depois da espera pelo tempo indicado, aparece a seguinte mensagem: "É sua vez. Obrigada por esperar. Você será redirecionado à página de autenticação".





Saque-aniversário

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, cerca de 10 milhões de trabalhadores terão os valores creditados diretamente nas contas bancárias cadastradas no aplicativo do FGTS, enquanto os outros 2 milhões, que não têm cadastro, poderão sacar o valor nas agências da Caixa ou nas casas lotéricas.

Os pagamentos começam no dia 6 e seguem até 10 de março, no valor de até R$ 3 mil de acordo com o saldo disponível na conta de FGTS. A segunda parcela, para valores superiores a R$ 3 mil, será paga entre 17, 18 e 20 de junho.

Tem direito ao benefício o trabalhador que optou pelo saque-aniversário e teve o contrato de trabalho suspenso ou rescindido no período de 1º de janeiro de 2020 a 28 de fevereiro de 2025, e que tenha saldo na conta de FGTS relativa ao contrato.

A Secretaria de Comunicação Social do governo federal alerta que quem não faz parte deste grupo de pessoas, deve ficar atento a eventuais mensagens e links suspeitos oferecendo valores do saque-aniversário, pois golpistas podem aproveitar este momento para tentar criar expectativas nas pessoas com falsas promessas — seja para cobrarem taxas indevidas, seja para conseguirem dados pessoais sensíveis.

Calendário

Para valores até R$ 3 mil:

6 de marco: nascidos em janeiro, fevereiro, marco e abril e quem vinculou a conta bancária ao aplicativo FGTS;

7 de marco: nascidos em maio, junho, julho e agosto;

10 de marco: nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro.

Para valores acima de R$ 3 mil

17 de junho: nascidos em janeiro, fevereiro, marco e abril e quem vinculou a conta bancária ao aplicativo FGTS;

18 de junho: nascidos em maio, junho, julho e agosto;

20 de junho: nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro.

O Correio entrou em contato com a Caixa para saber mais informações sobre a fila de espera no aplicativo do FGTS, mas ainda não obteve retorno.

