Alckmin tenta marcar encontro com secretário dos EUA para negociar tarifas

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), Geraldo Alckmin, ainda planeja ter um encontro com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, para negociar sobre as tarifas aplicadas sobre o aço e o alumínio, além de outras taxações ventiladas pelo governo do presidente Donald Trump que podem ter efeito no comércio brasileiro.

A reunião entre as duas autoridades do comércio deveria ter ocorrido na última sexta-feira (28/2), de forma virtual, mas não houve encontro. Há uma expectativa, no entanto, de que a reunião aconteça ainda este mês, visto que as tarifas sobre o aço e o alumínio devem começar a valer já no próximo dia 12, se não houver novas decisões do governo dos EUA.

Apesar disso, em resposta ao Correio Braziliense, a assessoria do Mdic informou que ainda não há data confirmada para o encontro entre o ministro e o secretário. Em 10 de fevereiro, os EUA anunciaram taxação de 25% sobre o aço e o alumínio importados pelo país. O presidente do Instituto do Aço, Marco Polo Lopes, disse que o setor do aço não trabalha com a possibilidade de retaliação.

“A nossa grande prioridade é, de uma maneira profissional, eficiente, pelos canais oficiais, pela diplomacia brasileira, restabelecer, via negociações, o acordo que é bom para a indústria siderúrgica brasileira, mas é bom para a indústria siderúrgica americana. Esse é o nosso objetivo e é em função disso que nós estamos trabalhando”, disse o presidente no último dia 16, em entrevista concedida ao Correio.