Alckmin liga para secretário de comércio dos EUA para negociar tarifas de importação

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), Geraldo Alckmin, vai se reunir nesta quinta-feira (6/3) por videoconferência com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, após encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Planalto. O tema principal da conversa é a negociação sobre as tarifas de importação no país norte-americano e a possibilidade de impacto na balança comercial entre as duas nações.

Em 10 de fevereiro, o presidente Donald Trump assinou um decreto que institui uma tarifa de 25% sobre todo aço e alumínio importados pelo país, a partir de 12 de março. Um dos objetivos do governo brasileiro é garantir condições melhores para o aço brasileiro, visto que o Brasil é o segundo maior exportador do produto para os EUA.

Uma das opções levantadas pelo próprio vice-presidente é negociar cotas de exportação, que limitariam a quantidade exportada pelo país no mercado norte-americano, a exemplo do que aconteceu em 2018, quando Trump, em seu primeiro mandato, também decidiu aumentar as tarifas sobre os mesmos produtos.

Em discurso no parlamento, Donald Trump mencionou o Brasil como um dos países que mais aplicam tarifas de importação aos Estados Unidos. É necessário destacar, no entanto, que a balança comercial entre os dois países foi ligeiramente positiva para os EUA, que historicamente detêm uma relação favorável com o Brasil. Há uma expectativa, portanto, que o governo utilize esses números para avançar com uma negociação diplomática.