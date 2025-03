EUA aceitam manter negociação com Brasil sobre imposição de taxas de importação

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, conversou com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, e o representante comercial dos EUA (USTR), Jamieson Greer, por videoconferência. O tema principal do encontro desta quinta-feira (6/3) foi o comércio bilateral e as políticas tarifárias conduzidas pelo presidente Donald Trump.

Alckmin disse que a conversa foi positiva e destacou que acredita que será possível chegar a um bom entendimento a respeito da política tarifária, por meio do diálogo, além de outras questões que envolvam a política comercial entre os dois países. O vice-presidente lembrou que os Estados Unidos mantêm um superavit comercial de US$ 200 milhões na balança comercial com o Brasil, que atualmente é de cerca de US$ 80 bilhões.

Também disse que em oito dos dez produtos que o Brasil mais exporta para os Estados Unidos, a tarifa total é zero. Além disso, a taxa média ponderada efetivamente recolhida é de 2,73%, bem abaixo do que sugerem as tarifas nominais, ressaltou o ministro, que acrescentou que o Brasil responde atualmente pelo 7º maior superávit comercial de bens dos Estados Unidos.

O vice-presidente da República ressaltou ainda que o governo brasileiro busca fortalecer a complementariedade econômica entre os países, além de aumentar a reciprocidade, fortalecer as empresas e contribuir para boas práticas comerciais entre ambos os países. Pelo lado dos norte-americanos, eles concordaram em manter as reuniões bilaterais nos próximos dias.





