Vendas de veículos têm melhor resultado no primeiro bimestre desde 2014

Dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) mostram que a venda de veículos no primeiro bimestre deste ano teve o melhor resultado desde 2014. Na comparação com o mesmo período de 2024, o números de emplacamentos em todas as categorias atingiu 701 mil unidades, ante 641 mil no período anterior. O resultado indica um avanço de 9,3% no primeiro bimestre de 2025.

Na avaliação do presidente da Fenabrave, Arcelio Junior, o resultado foi muito positivo para quase todos os segmentos da pesquisa. “O mês de fevereiro teve seu quinto melhor desempenho na história, com grande crescimento sobre 2024, lembrando que, no ano passado, o carnaval foi comemorado em fevereiro, o que afetou o número de dias úteis (19 dias) e, consequentemente, o volume de emplacamentos”, analisa.

Somente no último mês de fevereiro de 2025, o emplacamento de veículos no país atingiu 360 mil unidades, representando um aumento de 12,8% na comparação com o mesmo mês de 2024 e de 5,5% ante o mês imediatamente anterior.

Na comparação bimestral, o maior aumento percentual no número de vendas foi registrado no segmento de ônibus, que manteve a tendência de crescimento em fevereiro e avançou quase 40% nos primeiros dois meses de 2025. Segundo o presidente da Fenabrave, o crescimento na venda desses modelos se deve ao programa do governo federal Caminhos da Escola, que já emplacou mais de 900 unidades só nos dois primeiros meses do ano.

Entre os automóveis e comerciais leves, houve crescimento de 8,59% no primeiro bimestre em relação ao mesmo período de 2024, com um incremento de mil carros a mais nas vendas diárias em fevereiro. “Para estimular o consumo, houve a oferta de condições atrativas ao mercado, que respondeu bem, além de termos tido um dia útil a mais que resultou, basicamente, num acréscimo de 5% nas vendas diárias”, ressaltou Arcelio Junior.