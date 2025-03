Após três meses de queda, produção industrial fica estável em janeiro

Entre as atividades que apontaram redução na produção, a de indústrias extrativas exerceu o principal impacto em janeiro - (crédito: Imagem de Bishnu Sarangi por Pixabay)

A produção industrial apresentou variação nula em janeiro, interrompendo uma sequência de três meses consecutivos de queda. Segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal (PIM), divulgados nesta terça-feira (11/3) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com o resultado, em 12 meses, o setor acumula expansão de 2,9%.



Apenas nos três meses antecedentes, a indústria acumulou uma perda de 1,2% no período, sendo -0,2% em outubro, -0,7% em novembro e -0,3% em dezembro de 2024. No mês de janeiro, três das quatro grandes categorias econômicas e 18 dos 25 ramos pesquisados mostraram avanço na produção. Ainda assim, o desempenho não foi capaz de impulsionar uma alta do índice geral.



Os principais destaques positivos foram máquinas e equipamentos, com avanço de 6,9%, e veículos automotores, reboques e carrocerias, com alta de 3,0%. De acordo com o gerente da pesquisa, André Macedo, essas atividades vieram de comportamento negativo desde o final de 2024, influenciadas, em grande medida, por férias coletivas nesse período.



“Há um movimento de maior dinamismo para a produção de janeiro de 2025 por conta dessa volta à produção e que elimina a perda registrada em dezembro de 2024”, explicou.



Por outro lado, entre as atividades que apontaram redução na produção, a de indústrias extrativas exerceu o principal impacto em janeiro de 2025, com queda de 2,4%, interrompendo dois meses consecutivos de crescimento na produção.



Na comparação com janeiro de 2024, a produção industrial apresentou uma expansão de 1,4%. O resultado é o oitavo resultado positivo consecutivo, no entanto, a taxa positiva é a menos elevada da sequência junto com o resultado de dezembro de 2024, que também foi de também 1,4%.



“Os principais impactos positivos na comparação anual também vieram da indústria automobilística e de máquinas e equipamentos”, destacou o gerente da pesquisa.