Produção industrial cresce 3,1% em 2024, com destaque para bens duráveis

Com os números apresentados pelo IBGE, a indústria nacional encontra-se 1,3% acima do patamar pré-pandemia de covid-19, de fevereiro de 2020 - (crédito: Agência Brasil)

A indústria registrou avanço no Brasil em 2024, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No ano, produção industrial teve crescimento de 3,1% ante 2023, terceiro maior resultado dos últimos 15 anos. Os quatro grandes grupos analisados na pesquisa tiveram um resultado positivo durante o período, além de 20 dos 25 ramos, 60 dos 80 grupos e 63,1% dos 789 produtos pesquisados.

Com os números divulgados pelo IBGE, a indústria está 1,3% acima do patamar pré-pandemia de covid-19, de fevereiro de 2020. Os equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos, além dos veículos automotores, reboques e carrocerias foram os segmentos que mais impulsionaram a produção ao longo do ano, com crescimentos de 14,7% e 12,5%, respectivamente. Também vale destaque para máquinas, aparelhos e materiais elétricos (12,2%), produtos alimentícios (1,5%) e produtos químicos (3,3%).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

No total, os bens de consumo duráveis foram os destaques da pesquisa em 2024, com um avanço de 10,6% na produção do setor, ao lado dos bens de capital, que cresceram 9,1% no mesmo período. Na parte dos bens de consumo, os melhores resultados vieram dos eletrodomésticos (23,8%) e dos automóveis (5,3%). Já entre os bens de capital, os segmentos que mais impulsionaram o cenário positivo foram os produtos para equipamentos de transporte (18,2%), para fins industriais (8,2%) e de uso misto (19,4%).

Completando a lista dos quatro grandes grupos econômicos analisados pelo IBGE, os setores produtores de bens intermediários (2,5%) e de bens de consumo semi e não duráveis (2,4%) também se destacaram no acumulado de 2024, apesar de registrarem avanços menos acentuados do que a média da indústria, em geral (3,1%).

Para o gerente da pesquisa, André Macedo, devido a uma frequência maior de resultados positivos no índice mensal nos últimos meses do ano, a produção industrial teve um ganho de ritmo ao longo do ano, passando de um crescimento de 2,6% nos seis primeiros meses de 2024, para uma expansão de 3,5% no segundo semestre do ano.

“Com isso, o setor industrial avançou 3,1% no fechamento do ano de 2024, com predomínio de taxas positivas entre categorias econômicas e atividades industriais pesquisadas e intensificou o ritmo frente à avaliação positiva de 0,1% registrada no ano de 2023”, avalia.