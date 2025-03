Mercado mantém nervosismo provocado por temores de recessão nos EUA

Visitors look at an electronic board at the Sao Paulo Stock Exchange (B3), in Sao Paulo, Brazil, on October 10, 2018. - (crédito: NELSON ALMEIDA)

O mercado financeiro manteve, nesta terça-feira (11), o clima de pessimismo em meio às preocupações de uma recessão nos Estados Unidos, por conta da guerra tarifária deflagrada pelo republicano Donald Trump aos principais parceiros comerciais. A Bolsa de Valores de São Paulo (B3) seguiu operando no vermelho, acompanhando as bolsas internacionais, e encerrou ontem com queda de 0,81% a 123.507 pontos, mas chegou a atingir a mínima de 122.636 pontos, um tombo de 1,51%.

Em Nova York, o Índice Dow Jones escorregou 1,14% e o Nasdaq, recuou 0,18%, refletindo o mau humor dos mercados após Trump admitir as chances de recessão no país no domingo que fez as ações das empresas norte-americanas desabarem. O dólar, por sua vez, recuou ao longo da tarde de ontem, refletindo o comportamento da dívida norte-americana no exterior e encerrou o pregão de ontem, em queda de 0,69%, cotado a R$ 5,81 para a venda.

A moeda dos EUA acumula desvalorização de 1,77% nos cinco primeiros pregões de março, após alta de 1,37% em fevereiro. No ano, recua 5,96%. A notícia de que a Ucrânia aceitou a proposta do governo Trump para um cessar-fogo na guerra com a Rússia, assim como o recuo do governo da província canadense de Ontário da taxação sobre a energia elétrica exportada para os EUA, ajudou a amenizar as perdas da B3 e fez o dólar voltar a cair depois da disparada de 1,07% na véspera.

Pela manhã, Trump anunciou uma tarifa adicional de 25% sobre o aço e o alumínio canadense, para 50%, em contraofensiva ao governo de Ontário e, à tarde, disse que poderia desistir da sobretaxa de 25% para os produtos canadenses a partir de hoje, o que acabou sendo confirmado em seguida.

De acordo com especialistas, como a taxação de 25% dos EUA sobre o aço e o alumínio começa hoje, o Brasil também será afetado. Alexandre Espirito Santo, economista-chefe da Way Investimentos, ressaltou que, por enquanto, os efeitos dessa medida ainda são ruídos no mercado. “O pano de fundo é que a economia norte-americana pode entrar em desaceleração forte. E, se isso ocorrer, afeta todos os países”, acrescentou.

Apesar do recuo no dólar no Brasil e no exterior, analistas reconhecem que o cenário doméstico contribui para uma maior volatilidade no câmbio e a tendência é que a divisa norte-americana siga valorizada ante o real, oscilando em torno R$ 6, no cenário base, conforme estimativas da XP Investimentos.

Eduardo Velho, economista-chefe da Equatorial Investimentos, reconheceu que, apesar de o dólar ter recuado um pouco, a divisa norte-americana dificilmente vai voltar a ficar abaixo de R$ 5,70, pois a conjuntura doméstica, com a perspectiva de que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva dificilmente faça qualquer ajuste fiscal até o fim do mandato e as projeções de inflação continuarão sendo revisadas para cima. “Não vejo ajuste fiscal do jeito que o mercado espera. E tudo indica que o governo vai dobrar a aposta para garantir os votos cativos em 2026”, avaliou.