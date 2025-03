EUA começam a cobrar tarifa de 25% sobre aço e alumínio a partir desta quarta-feira (12/3)

A Casa Branca anunciou, nesta terça-feira (11/3), que começa a aplicar tarifas de 25% sobre toda s as ex portações de aço e alumínio para os Estados Unidos a partir de quarta (12/3). Em comunicado divulgado pelo porta-voz Kush Desai, são confirmadas taxas “sem exceções ou isenções”.

Donald Trump havia anunciado a taxação no dia 9 de fevereiro, quando disse que as tarifas de 25% sobre exportações de aço e alumínio passariam a valer a partir do dia seguinte (10/2), data em que um decreto confirmando a decisão foi assinado. De acordo com o documento, porém, a medida deveria entrar em vigor a partir de 12 de março, esta quarta.