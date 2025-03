75% dos brasileiros vão aproveitar Semana do Consumidor para quitar dívidas, diz Serasa

Estimulada desde os anos 1980 como uma data para reforçar os direitos dos consumidores, a Semana do Consumir, que vai até a próxima sexta-feira (14/3), se consolidou como uma Black Friday fora da época. Geralmente o período é marcado por descontos e promoções, que se tornam obrigatórios para pagar dívidas ou contrair novas, conforme revela pesquisa encomendada pela Serasa. Segundo os dados, pelo menos 75% dos brasileiros pretendem aproveitar o período para quitar pendências financeiras.

Produzido pelo Instituto Opinion Box, o estudo acaba traçando uma radiografia do novo consumidor brasileiro, que pretende aproveitar a semana dedicada a seus direitos: seja para comprar ou limpar o nome. O principal motivador para 53% dos brasileiros realizarem alguma compra ou negociação durante esta semana são os descontos exclusivos. Além disso, 24% deles admitem ter deixado de pagar contas básicas em algum momento para aproveitar promoções e descontos.

O levantamento mostra ainda que 34% dos consumidores conseguem se adaptar a “imprevistos ou compras que surgem ao longo do caminho” e que 85% pesquisam preços e promoções antes de realizar qualquer compra, demonstrando sensibilidade com o planejamento financeiro.

“Felizmente, promoções e descontos conquistaram espaços cativos na saúde financeira do brasileiro”, observa Thiago Ramos, especialista em educação financeira da Serasa.

Lojas, Pix e cartão

A pesquisa também traz os meios preferidos de fazer as compras durante esta semana. Mesmo com a digitalização, as lojas físicas continuam sendo o canal de compra favorito de 50% dos entrevistados, embora sites de e-commerce já representem 29% da preferência nacional.

Cada vez mais o Pix (29%) e o cartão de crédito (28%) se consolidam como as principais formas de pagamento, embora, o cartão de crédito parcelado venha ganhando adeptos (16,8%).