Conab estima safra de grãos recorde de 328,31 milhões de toneladas

A produção brasileira de grãos na safra deve alcançar 328,31 milhões de toneladas, de acordo com a mais recente projeção da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), divulgada nesta quinta-feira (13/3). Os dados fazem parte do 6º Levantamento da Safra de Grãos 2024/25.

O volume corresponde a um crescimento de 10,3%, ou 30,6 milhões de toneladas a mais, em comparação com a temporada anterior, de 2023/24, que foi de 297,75 milhões de toneladas. Caso esse panorama se confirme ao fim do ciclo, será um novo recorde para a produção na série histórica.



Em comparação com a previsão anterior, divulgada em fevereiro, que era de 325,71 milhões de toneladas, o desempenho é 0,8% maior. “O resultado reflete tanto um aumento na área plantada, estimada em 81,6 milhões de hectares, quanto em uma recuperação na produtividade média das lavouras, projetada em 4.023 quilos por hectare”, informou a Conab.



Principal produto cultivado na 1ª safra, a soja tem estimativa de produção de 167,37 milhões de toneladas, 13,3% superior à safra passada. De acordo com a companhia, “após o início de colheita mais lento, devido a atrasos no plantio e excesso de chuvas em janeiro, a redução das precipitações em fevereiro propiciou um grande avanço na área colhida”.



Os rendimentos obtidos até o momento têm superado positivamente as expectativas iniciais em importantes estados produtores, como Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. Por outro lado, no Rio Grande do Sul e em Mato Grosso do Sul, a irregularidade e a ausência de precipitações já afetaram o potencial produtivo da cultura em quase todo o estado.

Milho

A colheita da soja dita o ritmo de avanço do plantio do milho na 2ª safra, que já atinge 83,1% da área prevista. O índice está abaixo do registrado no último ciclo em período semelhante, porém mais alto do que a média dos últimos 5 anos.



A expectativa é de que haja um crescimento da área da 2ª safra do cereal em 1,9%, atingindo aproximadamente 16,75 milhões de hectares. “As condições climáticas até o momento são favoráveis e se estima uma recuperação na produtividade média nas lavouras, estimada em 5.703 quilos por hectares”, apontou o levantamento.



Arroz e feijão

As condições climáticas também vêm favorecendo as lavouras de arroz, houve um aumento na área plantada em 6,5%, chegando a 1,7 milhão de hectares. Mantendo-se as condições atuais, a estimativa para a produção neste levantamento passa para 12,1 milhões de toneladas.



O feijão deve registrar um ligeiro aumento na produção total de 1,5% na safra 2024/25, estimada em 3,29 milhões de toneladas. “O resultado é influenciado principalmente pela expectativa de uma leve melhora na produtividade média das lavouras, uma vez que a área destinada para a leguminosa se mantém praticamente estável”, avaliou a Conab.



Já para o algodão, a expectativa é de que o aumento na área semeada, estimada em cerca de 2 milhões de hectares, reflita em incremento na produção. A previsão é que se colha 3,82 milhões de toneladas da pluma, estabelecendo um novo recorde para o país, representando um aumento de 3,3% em comparação com a temporada anterior.