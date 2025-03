Vendas do varejo recuam 0,1% em janeiro, aponta IBGE

De acordo com o gerente da pesquisa, a interpretação dos resultados nos últimos meses é de estabilidade do setor - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O volume de vendas do comércio varejista recuaram 0,1% em janeiro, na comparação com o mês anterior, em sua terceira taxa negativa consecutiva. Segundo os dados da Pesquisa Mensal de Comércio, divulgada nesta sexta-feira (14/3) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na comparação com janeiro do ano passado, as vendas cresceram 3,1%.

O dado veio melhor do que o esperado pelo mercado, que contava com uma queda mais acentuada do indicador. Quatro das oito atividades do comércio varejista tiveram taxas positivas, e as outras quatro apresentaram retração no volume de vendas.



Para Cristiano dos Santos, gerente da pesquisa, a interpretação dos resultados nos últimos meses é de estabilidade. “Temos que lembrar que o máximo da série histórica da margem está em outubro de 2024. Após atingir esse nível recorde em outubro, o comércio seguiu tendo variações muito próximas de zero, ocasionando esse fenômeno de estabilidade na alta”, afirma.



Pelo lado das altas, o maior destaque foi dos equipamentos e material para escritório, informática e comunicação, com um avanço de 5,3%, seguido por combustíveis e lubrificantes, de 1,2%. Outros artigos de uso pessoal e doméstico e livros, jornais, revistas e papelaria também ficaram no campo positivo.



Por outro lado, a maior retração do mês foi dos artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria, uma queda de 3,4%. Tecidos, vestuário e calçados, móveis e eletrodomésticos, e supermercados e produtos alimentícios também registraram variação negativa.



No comércio varejista ampliado, veículos, motos, partes e peças cresceu 4,8% no mês, material de construção teve alta de 3,0%. Já as vendas do setor de atacado de produtos alimentícios, bebidas e fumo recuaram 10,4% em comparação a janeiro do ano passado.