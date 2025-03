"Não é olho por olho", diz Alckmin sobre possível retaliação às tarifas dos EUA

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), Geraldo Alckmin, voltou a comentar sobre a imposição de 25% na tarifa de importação para o aço e o alumínio impostas pelos EUA. Para o vice, o caminho para negociação não é “olho por olho”, em referência à possibilidade de impor retaliações para o país norte-americano. “Se fizer olho por olho, vai ficar todo mundo cego. Comércio interior é ganha-ganha”, disse.

“(Se) eu sou mais competitivo numa área, eu exporto mais, (se) ele é mais competitivo, exporta mais para mim e ganha o conjunto da sociedade. Esse é o caminho. Então é reciprocidade e buscar o diálogo e é isso que nós vamos fazer”, completou Alckmin, durante entrevista concedida na sede do Mdic, nesta quinta-feira.

Nesta sexta-feira (14/3), o grupo de trabalho montado no âmbito do Acordo de Comércio e Cooperação Econômica (ATEC) se reúne para discutir sobre as tarifas aplicadas pelos EUA. O grupo contém representantes do comércio exterior tanto do Brasil quanto do país norte-americano. O ministro Geraldo Alckmin, no entanto, não irá participar do encontro, e deve acompanhar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em viagem a Sorocaba (SP) para a entrega de ambulâncias.

Ainda durante a coletiva, o vice-presidente afirmou que o governo considera a medida imposta pelos EUA como equivocada e voltou a destacar que o país possui superávit comercial com o Brasil.

“Dos 10 produtos que eles mais exportam para o Brasil, em oito, a alíquota é zero. É o que a gente chama de ex-tarifário. Então, não tem imposto. A alíquota é zero. 72% do que eles exportam é zero alíquota. Então 2/3, praticamente, do que eles exportam para o Brasil não tem imposto. E quando a gente pega a tarifa média final, ela é 2,7%”, acrescentou Alckmin.