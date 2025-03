Receita recebe mais de 160 mil declarações do IR nas primeiras horas do prazo

A Receita espera receber 46,2 milhões de declarações neste ano, superando as 42,4 milhões entregues no ano passado - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A Receita Federal recebeu mais de 160 mil declarações do Imposto de Renda 2025, ano-base 2024, nas primeiras duas horas após a abertura do prazo de envio nesta segunda-feira (17/3). O sistema de recepção foi iniciado às 8h, e, às 9h15, já haviam sido registradas 100 mil declarações. Até as 10h, o número havia subido para 162.350, segundo dados do Fisco.

O prazo para entrega da declaração se estende até 30 de maio, e a Receita espera receber 46,2 milhões de documentos neste ano, superando os 42,4 milhões do ano passado. Quem não cumprir a obrigação dentro do período estipulado estará sujeito a uma multa mínima de R$ 165,74, podendo chegar a 20% do imposto devido.

Para evitar transtornos e possíveis penalidades, a Receita recomenda que os contribuintes reúnam a documentação necessária o quanto antes e utilizem o programa gerador da declaração ou o aplicativo Meu Imposto de Renda. O órgão também reforça que o preenchimento correto das informações evita cair na malha fina.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A expectativa é de que o volume de envios aumente gradualmente ao longo das próximas semanas, com picos nos últimos dias do prazo, como ocorre tradicionalmente.

Declaração pré-preenchida

Neste ano, a Receita Federal optou colocar a declaração pré-preenchida para o 1° de abril. Será beneficiado, na restituição, os contribuintes que optam pela restituição por Pix e pelo uso da declaração pré-preenchida.

Leia também: Cuidado com a malha fina ao declarar o IR

Após os grupos prioritários tradicionais, que incluem pessoas acima de 60 anos ou com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave, todos que escolherem pelas duas opções, ou ambas, terão prioridade ante os demais.

Cronograma de lotes de restituição:

1º lote: 30 de maio;

2º lote: 30 de junho;

3º lote: 31 de julho;

4º lote: 29 de agosto;

5º lote: 30 de setembro.

Alíquotas a partir da base de cálculo do IR (em R$):

Até 2.259,20: isento

De 2.259,21 a 2.826,65: 7,5%

De 2.826,66 a 3.751,05: 15%

De 3.751,06 a 4.664,68: 22,5%

Acima de 4.664,68: 27,5%