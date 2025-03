Banco do Brasil bate recorde com R$ 400 bi na carteira de agronegócio em 2024

Vice-presidente de Agronegócios e Agricultura Familiar do Banco do Brasil comemora conquistas da instituição - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O vice-presidente de Agronegócios e Agricultura Familiar do Banco do Brasil, Luiz Gustavo Braz, comemorou a marca recorde de R$ 400 bilhões do banco na carteira de agronegócio, além de levar o acesso ao crédito a 96% dos municípios brasileiros. A conquista representa um aumento de 12% em relação a 2023.



“Uma capilaridade bastante importante, e financiando mais de 200 culturas e atividades agropecuárias por todo o Brasil. E nesse conjunto desse volume de operações, a gente está falando da quantidade de mais de 1,6 milhão de operações de crédito contratadas dentro desse saldo na nossa carteira, sendo que dois terços dessa quantidade de operações estão direcionadas para a agricultura familiar e para os médios produtores”, exaltou Braz, em entrevista ao CB.Agro desta sexta-feira (21/3) — uma parceria do Correio com a TV Brasília.

O executivo também citou o fato de 2024 ter sido um ano intensamente afetado por eventos climáticos extremos, como secas, queimadas e fortes chuvas, o que prejudicou diretamente as safras. Com isso, ele diz ser esperado que 2025, com um cenário climático aparentemente mais positivo, haja uma safra recorde, atingindo, segundo ele, algo em torno de 328 milhões de toneladas de grãos, o que representaria um crescimento de 10% em relação ao ano anterior.

“(Para 2025) as últimas projeções dão conta de um crescimento de 6%. Então, o cenário é positivo. E olhando do ponto de vista da produtividade, a gente vê, também, uma elevação da produtividade, o que só contribui para esse cenário que a gente tem, mais otimista em relação a essa safra”, comemorou.

Assista a entrevista completa:

*Estagiário sob a supervisão de Ronayre Nunes

