Crédito do Trabalhador tem alta demanda nos primeiros dias

Luiz Marinho, orientou os trabalhadores a não terem pressa na contratação do consignado. - (crédito: Ascom/Ministério do Trabalho e Emprego)

Na última sexta-feira (21), trabalhadores de carteira assinada recorreram em massa ao aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) para simular e solicitar empréstimos pelo Crédito do Trabalhador. Segundo dados da Dataprev, repassados ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), entre 6h de sexta e 18h deste sábado (22), foram registradas mais de 29,3 milhões de simulações, resultando em quase três milhões de propostas e 6.683 contratos firmados. O volume de acessos à CTPS Digital está 12 vezes acima da média semanal dos últimos três meses.

Com a alta demanda, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, orientou os trabalhadores a não terem pressa na contratação do consignado. Ele recomenda aguardar 24 horas para receber todas as propostas das instituições financeiras habilitadas, garantindo, assim, melhores condições de juros. “O trabalhador precisa ter cautela, calma para analisar a melhor proposta”, ressaltou.

O Crédito do Trabalhador foi criado pela Medida Provisória nº 1.292 e beneficia cerca de 47 milhões de trabalhadores formais, incluindo empregados domésticos, rurais e registrados como MEI. O empréstimo pode comprometer até 35% da renda mensal e permite o uso de até 10% do saldo do FGTS como garantia. Além disso, o trabalhador pode desistir da contratação no prazo de sete dias corridos, devolvendo integralmente o valor recebido.

Hoje, a linha de crédito está disponível exclusivamente na Carteira de Trabalho Digital, mas a partir de 25 de abril, todos os bancos poderão oferecer a modalidade em suas plataformas on-line.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular