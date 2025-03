Venda de carne é um dos objetivos da viagem de Lula ao Japão

Um dos principais objetivos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em sua visita de Estado ao Japão é destravar o mercado japonês para a exportação brasileira de carne bovina e suína in natura. Em termos práticos, o primeiro passo é viabilizar uma missão das autoridades sanitárias japonesas para inspecionar os frigoríficos exportadores.

Porém, o Brasil enfrenta forte resistência por parte dos produtores japoneses e dos países que já vendem carne ao país asiático, principalmente os Estados Unidos e a Austrália. O Japão é o terceiro maior mercado para exportação de carne, com 700 mil toneladas compradas por ano. Apesar de ser o maior exportador, o Brasil não vende o produto para os japoneses.

“Hoje, há importadores de carne no Japão que têm muito interesse, porque o preço da carne, inclusive, nos EUA, aumenta muito e não tem perspectiva de aumento de produção. O Brasil é um fornecedor confiável e que não compete com a produção japonesa. São produtos diferentes. A faixa de produção que o Brasil quer atingir é diferente do Wagyu (carne bovina japonesa de alta qualidade)”, comentou o secretário de Ásia e Pacífico do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Eduardo Saboia.

O Brasil busca o mercado japonês desde 2005, sem sucesso. Até recentemente, o país não cumpria as exigências sanitárias japonesas, mas esse entrave está superado. Em maio, a Organização Mundial da Saúde Animal (OMSA) irá reconhecer o Brasil como livre da febre aftosa sem vacinação, durante a assembleia geral da organização. Para ser aprovado, o Brasil precisou comprovar que, em 12 meses com a vacinação suspensa, não apresentou casos da doença em todo o seu território.

Na última década, a exportação da carne bovina brasileira para o Japão sofreu ainda mais restrições, com a proibição de todas as exportações do produto para o país em 2012, devido à ocorrência de um surto de encefalopatia espongiforme bovina (EEB), também conhecida como ‘doença da vaca louca’. A respeito desse episódio, o presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec), Roberto Perosa, acredita que as preocupações relacionadas a essa doença já foram superadas.

“Desde a imposição da proibição, o Brasil implementou diversas medidas para garantir a segurança de sua cadeia produtiva de carne, incluindo monitoramento intensificado e controles rigorosos. A percepção do consumidor japonês em relação à carne brasileira evoluiu com o tempo, especialmente devido às garantias fornecidas pelo governo brasileiro e pelas organizações de controle de qualidade”, destaca o presidente.

Ainda na visão do presidente da entidade que representa o setor, a missão ao Japão será uma oportunidade para reforçar a segurança e confiabilidade no Brasil na produção em larga escala e adoção de critérios sanitários rigorosos. “Além disso, fatores econômicos favorecem essa abertura: o Japão enfrenta inflação, desvalorização do iene e dificuldades com seus principais fornecedores de carne bovina. Vamos demonstrar que a carne brasileira pode atender à demanda japonesa com qualidade, preços competitivos e sem afetar a produção local”, enfatiza Perosa.

Para o especialista e gerente de Comércio Internacional da BMJ Consultores Associados, Leandro Barcelos, a demanda crescente por carnes de alta qualidade no Japão pode ser bem suprida pela oferta brasileira, embora alguns fatores possam atrapalhar o processo. “A parcela de carne importada que pode vir do Brasil dependerá de vários fatores, incluindo a capacidade de suprimento do Brasil, a competitividade em termos de preço e qualidade, e a aceitação do consumidor japonês”, considera Barcelos, que lembra, ainda, que mais de 70% da carne importada pelo Japão atualmente provém dos Estados Unidos e da Austrália, principais concorrentes internacionais do Brasil.