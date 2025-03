Brasil bate recorde e cria 432 mil vagas com carteira assinada em fevereiro

No acumulado do ano, de janeiro a fevereiro, foi registrado um saldo de 576.081 novas vagas de emprego - (crédito: Ag..ncia Bras..lia)

O Brasil abriu 431.995 postos de trabalho com carteira assinada em fevereiro, maior saldo mensal registrado na nova série histórica do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Segundo dados, divulgados nesta sexta-feira (28/3) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o saldo é resultado de 2.579.192 admissões e 2.147.197 desligamentos, maior variação absoluta desde 2020.

O emprego cresceu nos cinco grandes grupamentos de atividades econômicas, com destaque para o setor de serviços, que gerou 254.812 postos no mês, uma alta de 1,10%. A indústria criou 69.884, seguida pelo comércio, com 46.587 novas vagas, construção, com 40.871, e agropecuária, com 19.842.



O saldo foi positivo também em 26 das 27 unidades federativas, com destaque para São Paulo, Minas Gerais e Paraná. O pior desempenho veio de Alagoas, com perda de 5.471 postos. Considerando variações relativas, os destaques foram Goiás, Tocantins e Mato Grosso do Sul.

No acumulado do ano, de janeiro a fevereiro, foi registrado um saldo de 576.081 novas vagas de emprego, valor superior ao verificado no mesmo período de 2024, quando foram registradas 480.733 vagas formais no país.

Considerando os últimos 12 meses, o saldo chega a 1.782.761 postos gerados, número maior que o registrado no período de março de 2023 a fevereiro de 2024, quando foram gerados 1.592.411 empregos.