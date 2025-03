BRB adquire 58% do capital total do Banco Master

A iniciativa visa integrar o Banco Master ao Conglomerado Prudencial do BRB, ampliando sua presença no mercado e diversificando os serviços - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O Banco de Brasília S.A. (BRB) anunciou a aquisição de 58% do capital total do Banco Master, incluindo 49% das ações ordinárias e 100% das preferenciais. A operação está sujeita à aprovação do Banco Central do Brasil (Bacen) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), além de autorizações regulatórias.

A iniciativa visa integrar o Banco Master ao Conglomerado Prudencial do BRB, ampliando sua presença no mercado e diversificando os serviços. O BRB, que evoluiu de um banco regional para uma instituição de alcance nacional, tem atualmente 8,9 milhões de clientes e ativos avaliados em R$ 61 bilhões.

Com essa aquisição, o BRB reforça sua atuação nos segmentos de crédito imobiliário, agronegócio, setor público, meios de pagamento, seguros e investimentos. Já o Banco Master agrega expertise em cartão de crédito consignado, câmbio, mercado de capitais e atacado, o que amplia a diversidade de serviços ofertados pelo BRB.

Impacto no mercado

A operação também prevê a continuidade do funcionamento separado das instituições, mas com compartilhamento de governança, expertise e sinergias estratégicas. O Will Bank, banco digital do Grupo Master, será incorporado ao conglomerado, fortalecendo a inclusão financeira e ampliando o alcance digital do BRB.

Para viabilizar a aquisição, o preço a ser pago pelo BRB será equivalente a 75% do patrimônio líquido consolidado do Banco Master, ajustado por avaliações contábeis e jurídicas conduzidas pela Price Waterhouse Coopers (PwC). O pagamento será realizado em três parcelas: 50% à vista, até 50% retido em conta escrow como garantia de obrigações de indenização e o saldo final após dois anos do fechamento do acordo.

Com a conclusão da aquisição, o BRB terá participação nos órgãos de governança do Banco Master, incluindo o Conselho de Administração e os comitês de Auditoria e Riscos. Ademais, um acordo operacional será firmado para regular a atuação do conglomerado, definindo estratégias para exploração de novos nichos de mercado e otimização dos serviços financeiros.