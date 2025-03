Banco do Brasil liberou mais de R$ 600 mi em empréstimos do consignado privado

O Banco do Brasil informou neste sábado (29/3) que emprestou mais de R$ 600 milhões no Programa Crédito do Trabalhador, somente na primeira semana de vigência do novo consignado para empregados do setor privado. Desde a última sexta-feira (21/3), foram contratadas operações em mais de 3 mil municípios do país, de acordo com a instituição financeira.

O programa foi lançado pelo governo federal neste mês de março. O objetivo é oferecer condições de juros mais favoráveis aos trabalhadores com carteira assinada, inclusive rurais e domésticos, além dos autônomos inscritos como microempreendedores individuais (MEIs).

Para ter acesso às linhas de crédito oferecidas, o trabalhador deve acessar o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Com a autorização do uso de dados, ele recebe ofertas em até 24h, compara as opções e já pode decidir se contrata, ou não, o empréstimo. O BB é um dos bancos autorizados a ofertar linhas de crédito nesta modalidade, a exemplo da Caixa Econômica Federal, Itaú, Bradesco e Santander.

O diretor de empréstimos e financiamentos do Banco do Brasil, Antonio Chiarello, explica que é importante que o trabalhador avalie as propostas recebidas e compare as condições de cada empréstimo oferecido. Entre os fatores que deve se observar, está o valor disponibilizado, taxas de juros, prazos de pagamento e custo efetivo total (CET).

“A possibilidade de pagamento de dívidas mais elevadas viabiliza melhores condições para o trabalhador, a exemplo de um cliente vendedor em uma empresa atacadista que contratou uma operação com parcela mensal de R$ 678,66, em substituição a uma dívida com prestação mensal de R$ 1.202,15, reduzindo o comprometimento da renda com as parcelas”, destaca Chiarello.

Até a última quinta-feira, os bancos já haviam emprestado mais de R$ 1,28 bilhão em crédito consignado para trabalhadores do setor privado, desde o início do programa. Os dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) ainda revelam que foram firmados 193 mil contratos no período, com um valor médio de R$ 6.623,48 por empréstimo.