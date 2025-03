Organização é fundamental é fundamental na hora de declarar Imposto de Renda

Com o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2025 já em andamento, a população brasileira precisa se organizar para evitar contratempos e possíveis penalidades. Reunir os documentos com antecedência pode simplificar o processo e, principalmente, evitar que recibos importantes fiquem de fora da declaração favorecendo que o contribuinte caia na malha fina. A Receita Federal espera receber cerca de 46,2 milhões de declarações até dia 30 de maio.

A entrega da declaração exige atenção para evitar erros, além de garantir a restituição de forma mais rápida para aqueles que têm direito ao reembolso. Os especialistas recomendam que os declarantes reúnam os documentos necessários com antecedência e revisem as informações antes do envio. Quem entrega a declaração nos primeiros dias do prazo tem mais chances de receber a restituição nos primeiros lotes. Além disso, atrasos podem gerar multas mínimas de R$ 165,74 e até 20% do imposto devido, além de possíveis bloqueios no CPF, o que pode dificultar a realização de operações financeiras.

Leia também: Esses são os documentos necessários para declarar o Imposto de Renda 2025

A Receita Federal disponibiliza ferramentas como a declaração pré-preenchida para facilitar o preenchimento e evitar inconsistências nos dados, porém essa modalidade só ficará disponível a partir de 1° de abril. Além disso, optar pelo recebimento da restituição via Pix pode garantir prioridade no pagamento.

Com o aumento das exigências para quem possui investimentos e rendimentos no exterior, bem como a necessidade de informar atualizações patrimoniais, a recomendação é buscar orientação contábil caso haja dúvidas. O planejamento antecipado e a conferência das informações são as melhores formas de garantir uma entrega sem complicações e evitar transtornos futuros.

economia novo imposto de renda (foto: pacifico)

De acordo com o educador financeiro João Victorino, o primeiro passo é verificar se há obrigatoriedade de declarar. Algumas pessoas são isentas, mas quem se enquadra nas regras precisa ficar atento aos prazos e evitar deixar tudo para a última hora. "O período de entrega dura mais de dois meses, mas muitos insistem em declarar nos últimos dias, o que pode ser prejudicial. Além do risco de cometer erros e cair na malha fina, quem declara mais cedo tem a vantagem de receber a restituição nos primeiros lotes", alerta Victorino.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ano-base

Outro erro comum apontado pelo especialista é a confusão em relação ao ano-base. "O Imposto de Renda de 2025 refere-se à vida financeira de 2024. Por isso, é fundamental analisar todos os rendimentos e despesas do ano anterior para prestar contas corretamente à Receita Federal", ressalta.

Para evitar dores de cabeça com pendências na declaração e facilitar o processo e reduzir as chances de inconsistências na declaração, Daniel de Paula, coordenador de Imposto de Renda da IOB, recomenda que os contribuintes organizem seus documentos com antecedência. "Separar a documentação necessária antes de começar a preencher a declaração é essencial para evitar erros e agilizar o envio. Além disso, a organização ajuda a garantir que nenhuma informação relevante seja esquecida, diminuindo o risco de cair na malha fina", explica.

Segundo o coodernador, os documentos exigidos podem variar de acordo com o perfil do contribuinte, mas alguns são essenciais para todos os declarantes. Entre eles estão: declaração do IR do ano anterior (caso tenha declarado em 2024); título de eleitor; CPF de dependentes, alimentandos e do cônjuge; endereço atualizado; e informação sobre atividade profissional.

Leia também: Como declarar o imposto de renda pelo aplicativo em passos simples

De acordo com Nathalia Maestrelo, auditora, contadora e sócia da Auddas, os principais documentos são: Informe de Rendimentos; Informes de Instituições Financeiras; Comprovantes de Despesas; Documentos de Bens e Direitos; Documentação de Rendimentos; Documentação de Dependentes; Declaração de Imposto de Renda do Ano Anterior; e Informações Bancárias.

"O informe de rendimentos é fornecido pelas fontes pagadoras, como empregadores, bancos, corretoras, entre outros. Esse documento contém informações sobre seus rendimentos ao longo do ano, incluindo salários, rendimentos de aplicações financeiras, benefícios previdenciários, etc", explicou a contadora. Maestrelo pontuou que os comprovantes de despesas dedutíveis são as despesas médicas, odontológicas, educação, previdência privada, contribuições a instituições de caridade, entre outras.

Dependentes

A contadora ressaltou que é importante prestar bastante atenção na documentação dos dependentes. "As informações sobre dependentes, inclui nome, CPF e data de nascimento, além de documentos que comprovem despesas com educação, saúde, pensão. A documentação precisa está certinha, para que não haja erros na declaração", disse.

"É importante sempre conferir a lista completa de documentos exigidos pela Receita Federal do Brasil para o ano fiscal em questão, pois pode haver mudanças nas exigências a cada ano. Além disso, consultar um contador ou profissional especializado em imposto de renda pode ser útil para garantir que todos os documentos necessários estejam corretos e que a declaração seja feita de forma adequada", completou Maestrelo.

Além desses documentos básicos, é fundamental reunir comprovantes de rendimentos, despesas médicas, recibos de pagamentos a prestadores de serviços e comprovantes de aquisição de bens, como imóveis e veículos. Quem possui investimentos ou rendimentos no exterior também deve ter atenção redobrada, pois há novas regras de obrigatoriedade para esse tipo de declaração.

Com a organização adequada e atenção aos detalhes, os contribuintes podem evitar dores de cabeça e garantir um processo mais tranquilo na entrega da declaração do IR.