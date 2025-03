Preço do diesel terá redução em abril, anuncia Petrobras

A Petrobras anunciou, nesta segunda-feira (31/3), a redução do preço do diesel nas refinarias em R$ 0,17 por litro, o que representa uma queda de 4,6%.

A partir de terça-feira (31/3), o preço de venda de diesel A para as distribuidoras passará a ser, em média, de R$ 3,55 por litro.

"Considerando a mistura obrigatória de 86% de diesel A e 14% de biodiesel para composição do diesel B vendido nos postos, a parcela da Petrobras na no preço ao consumidor passará a ser de R$ 3,05 /litro, uma redução de R$ 0,15 a cada litro de diesel B", informou a Petrobras.

Com o reajuste anunciado, a Petrobras reduziu, desde dezembro de 2022, os preços de diesel para as distribuidoras em R$ 0,94 / litro, uma redução de 20,9%. Considerando a inflação do período, esta redução é de R$ 1,45/ litro ou 29,0%.

Ao Correio, Paulo Tavares, presidente do Sindicombustíveis-DF, explicou que a redução do preço do diesel é para acompanhar o preço do mercado internacional.

"O dólar e o barril de petróleo caíram. Então isso fez com que o preço da commodity de diesel baixasse no mercado internacional, o que deu uma paridade para que a Petrobras pudesse fazer uma redução", disse Paulo Tavares.

