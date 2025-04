Caixa Econômica já emprestou mais de R$ 520 milhões em consignados para CLTs

De acordo com Carlos Vieira, até o momento mais de 40 mil contratos foram assinados com a Caixa Econômica Federal. - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

Por Fernanda Ghazali* - A Caixa Econômica Federal já assinou mais de 40 mil contratos do Crédito do Trabalhador, modalidade de empréstimo lançada pelo governo federal. Em entrevista ao CB.Poder — uma parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília —, nesta terça-feira (1º/4), o presidente da Caixa, Carlos Vieira, afirmou que mais de R$ 520 milhões foram concedidos em consignados pelo banco, e a expectativa é que o número cresça ainda mais nos próximos meses.

A iniciativa, que começou em 21 de março, faz parte de um esforço para ampliar o acesso ao crédito para trabalhadores no formato CLT. Aos jornalistas Carlos Alexandre de Souza e Denise Rothenburg, Carlos Vieira explicou que cerca de 47 milhões de brasileiros poderão ser beneficiados pela modalidade. Até o momento, o sistema financeiro como um todo já concedeu R$ 2,5 bilhões em empréstimos, com 120 bancos participantes.

“É importante avaliar todas as opções, calcular o impacto das parcelas no orçamento familiar, e escolher a melhor opção. A Caixa terá sempre o compromisso de oferecer as melhores taxas e condições para os clientes”, explica Carlos Vieira.

A partir do dia 25 de abril, o processo de contratação será facilitado. Atualmente, a concessão do crédito está sob gestão da Dataprev, mas, com a mudança para a plataforma da Caixa, será possível realizar toda a operação diretamente pelo aplicativo do banco.

Quem pode solicitar?

O Crédito do Trabalhador está disponível para qualquer brasileiro com carteira de trabalho. Para acessar, o trabalhador deve baixar o aplicativo da CLT digital e fazer a simulação do crédito. O valor concedido pode comprometer até 35% da renda bruta.

Carlos Vieira destacou que a Caixa acompanha a política do governo federal de incentivar a bancarização da população e oferecer crédito de forma mais justa. Além disso, ele ressaltou que o objetivo da linha de crédito não é estimular o consumo, mas sim permitir que os trabalhadores possam substituir dívidas mais caras por um financiamento com taxas menores.

“A gente tem todo um processo de educação financeira por trás desse aspecto. Estamos focados em promover um crédito consciente. Não queremos incentivar o endividamento, mas sim permitir que as pessoas substituam dívidas mais caras por um crédito mais acessível”, afirmou o presidente da Caixa.

