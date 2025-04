Gilmar rejeita alegação e governo pode cortar salário de peritos do INSS em greve

Os médicos peritos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) estão em estado de greve desde agosto de 2024. - (crédito: Valter Campanato/Agência Brasil)

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou a alegação da Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais (ANMP) de que o governo federal agiu para cortar o direito à greve da categoria, que atua no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A decisão monocrática do magistrado foi publicada nesta quinta-feira (3/4).

Paralisados desde agosto do ano passado, médicos peritos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio da ANMP, acionaram o STF para alegar que a conduta do governo em cortar atendimentos de peritos que participavam do movimento configuraria ataque ao direito de greve.

Com o bloqueio dos atendimentos de peritos em greve, o governo poderia cortar a remuneração desses servidores. Para a associação, essas ações do governo configurariam um "lockout" — expressão dada a situações em que há paralisação das atividades do poder público ou empresa realizada pelo empregador para pressionar trabalhadores, como se fosse uma "greve do empregador".

Por essas razões, a ANMP considera ser urgente a necessidade de adoção de postura conciliatória por parte da Administração, com o intuito de permitir a melhor composição dos interesses envolvidos e de garantir a regularização dos serviços à sociedade.

Conforme publicado pela ANMP, a greve provocou um enorme impacto na fila do INSS e alcançou um recorde histórico. "É muito provável que a fila tenha extrapolado o patamar de 2,5 milhões, o que representa um novo recorde histórico para a velha Previdência, sempre combalida por seus problemas crônicos", afirma a associação em nota.









































O que Gilmar escreveu

Na decisão, Gilmar Mendes sustentou que as medidas administrativas adotadas pela União, incluindo o bloqueio total das agendas dos servidores grevistas, visavam minimizar e gerenciar os prejuízos ocasionados pela greve e proteger a população que necessita de benefícios previdenciários e assistenciais.

