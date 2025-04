Tarifaço: Casa Branca avisa que taxa total a produtos chineses é de 145%

Além disso, Trump elevou as tarifas sobre produtos com preço inferior a US$ 800 vindos da China para 120%, a partir de 2 de maio - (crédito: Noel Celis/AFP e Brendan SMIALOWSKI/AFP)

A comunicação da Casa Branca esclareceu nesta quinta-feira (10/4) que as tarifas de importação aplicadas a produtos que têm origem na China passam a ser de 145%, entrando em vigor imediatamente.

A explicação repassada pelo governo dos Estados Unidos ao canal de notícias CNBC é que uma outra taxa de 20% anunciada ainda no início do mandato do presidente Donald Trump já estava em vigor e foi somada aos 125% implementados pelo republicano ontem (9).

Essa tarifa de 20% foi atribuída, na ocasião, à imigração ilegal e à entrada de fentanil no país, no qual o governo norte-americano argumenta que havia papel direto da China.

Além disso, o presidente elevou as tarifas sobre produtos com preço inferior a US$ 800 vindos da China para 120%, a partir de 2 de maio.

Por outro lado, os chineses até o momento mantêm uma tarifa de 84% sobre os produtos norte-americanos, medida em vigor desde a quarta-feira.