Tribunais criam fórum para fortalecimento da cooperação no Poder Judiciário

O FOJUDF vai compartilhar as boas práticas nos tribunais do DF - (crédito: TRT10 - divulgação)

Com o objetivo de promover a integração entre os órgãos do Poder Judiciário, os tribunais do Distrito Federal criaram o Fórum do Poder Judiciário de 1ª e 2ª Instâncias no DF (Fojudf). Os integrantes devem compartilhar boas práticas e da realização de ações e projetos conjuntos, tanto na esfera administrativa quanto jurisdicional.

O colegiado é resultado de uma parceria entre o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT-10), o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), e o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF). O presidente do TRT-10, desembargador Ribamar Lima Junior, destacou a relevância da criação do Fórum como um marco para o fortalecimento da atuação conjunta entre os tribunais. "Expresso a mais vigorosa gratidão pela adesão dos tribunais a este protocolo, convencido de que esta iniciativa contribuirá de um modo significativo para tornar o Judiciário do Distrito Federal uno e fortalecido", disse.

Na avaliação do vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), ministro Mauricio José Godinho Delgado, a criação do Fojudf representa uma solução criativa e inovadora no contexto da tradição judiciária brasileira. Ele elogiou a formalização do Fórum e reforçou o apoio da Corte Superior ao projeto. "Trago as homenagens do TST, os cumprimentos e o desejo de muito sucesso em todas as boas intenções e boas práticas que certamente serão concretizadas por esse protocolo", disse.

O Fojudf será composto por dois grupos principais: o Grupo Diretivo, formado pelos presidentes e corregedores dos quatro tribunais, totalizando oito membros; e o Grupo Operacional, com doze integrantes, entre juízes auxiliares e servidores indicados pelas respectivas Presidências e Corregedorias.

O trabalho segue o exemplo de modelos consolidados em outras unidades da Federação, como o Fórum Permanente do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (Fojurj) e o Fórum do Poder Judiciário do Espírito Santo (Fojures).