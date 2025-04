Parceria entre TJDFT e Educação leva Justiça a escolas do DF

CS Carlos Silva

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) e a Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) uniram forças para lançar o programa "Conhecendo a Justiça do DF". A iniciativa, oficializada nesta sexta-feira (11/4), busca aproximar estudantes do ensino fundamental da rede pública do Judiciário, promovendo o conhecimento sobre o papel do sistema judicial e seus representantes.

A cerimônia de assinatura do termo de cooperação, realizada no Auditório Ministro Sepúlveda Pertence, no TJDFT, contou com a presença de autoridades como a secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, e o presidente da corte, desembargador Waldir Leôncio Júnior.

O programa será desenvolvido em dois eixos: "A Escola vai à Justiça" e "A Justiça vai à Escola". As atividades incluem palestras com magistrados, visitas guiadas ao tribunal, simulações de audiências e apresentações sobre o funcionamento do Tribunal do Júri.

As escolas interessadas em participar do programa podem agendar visitas para grupos de até 70 alunos, entre os dias 22 e 28 de abril. O TJDFT oferecerá lanches, kits pedagógicos e transporte para os participantes.

O desembargador Waldir Leôncio Júnior destacou a importância de despertar o interesse dos estudantes pelo Judiciário. "Esse programa foi feito com muito carinho para ajudar vocês a entender melhor o papel importante que a Justiça tem na nossa vida", afirmou.

A Secretaria de Educação ressaltou a importância da cooperação entre os órgãos. “Fico muito feliz por poder ampliar essas parcerias e contribuir para transformar nossos estudantes em cidadãos conhecedores dos seus direitos e deveres”, disse.