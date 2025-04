Bolsa Família e Auxílio Gás são pagos nesta terça (15/4); veja calendário

Beneficiários dos programas Bolsa Família (PBF) e do Auxílio Gás poderão movimentar seus benefícios a partir desta terça-feira (15/4). De acordo com o governo federal, o pagamento desses benefícios ocorrerá até 30 de abril, e seguirão o cronograma definido de acordo com o final do Número de Inscrição Social (NIS) dos beneficiários.

Ao todo, o Bolsa Família contempla cerca de 20,5 milhões de famílias. Já o Auxílio Gás, 5,3 milhões de famílias em todo o país.

Confira o calendário de pagamento:

NIS de final 1: 15 de abril

NIS de final 2: 16 de abril

NIS de final 3: 17 de abril

NIS de final 4: 22 de abril

NIS de final 5: 23 de abril

NIS de final 6: 24 de abril

NIS de final 7: 25 de abril

NIS de final 8: 28 de abril

NIS de final 9: 29 de abril

NIS de final 0: 30 de abril

Beneficiários de cidades em situação de emergência independem do NIS

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), famílias de 659 municípios em situação de emergência reconhecida pelo governo receberão o Bolsa Família e o Auxílio Gás hoje, independentemente do número final do NIS.

Ainda segundo a pasta, a unificação do calendário dos benefícios visa amenizar dificuldades enfrentadas por 1 milhão de famílias beneficiárias dos programas sociais.

