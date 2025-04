Reajuste salarial: contracheque com os novos valores saem nesta quarta

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) informou, nesta terça-feira (15/4), que o contracheque com os novos valores dos reajustes salariais estará disponível a partir desta quarta-feira (16/4). O pagamento do reajuste salarial retroativo a janeiro os servidores públicos será pago em 2 de maio.

O reajuste salarial seguirá os percentuais estabelecidos pela Medida Provisória 286, editada no fim de 2024, após negociações entre o governo e representantes das diversas carreiras do funcionalismo público. A MP consolidou os acordos firmados nas mesas de negociação entre o ministério e os representantes das carreiras civis do Executivo Federal ao longo do ano passado.

Segundo o MGI, os acordos garantiram recomposição salarial para 100% dos servidores ativos, aposentados e pensionistas da União. Ainda conforme pasta, o impacto das medidas será de R$ 17,9 bilhões no Orçamento de 2025 e de R$ 8,5 bilhões no de 2026. Embora a MP tenha sido substituída por um projeto de lei, conforme acordo entre o governo federal e o Congresso Nacional, ela segue em vigor até 2 de junho.

Além dos reajustes salariais, os acordos firmados entre o governo federal e representantes do funcionalismo preveem mudanças estruturais nas carreiras e na administração pública para os anos de 2025 e 2026. Entre as medidas está a atualização no tempo necessário para que servidores atinjam o topo da progressão funcional, em uma tentativa de alinhar a evolução das carreiras à realidade fiscal do país e às novas diretrizes de gestão pública.

*Com informações da Agência Brasil



