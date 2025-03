Restaurante culpa Bolsa Família por falta de funcionários: "Pessoal não quer trabalhar"

"Srs clientes por favor, tenham paciência, o pessoal do bolsa família e da cervejinha não quer trabalhar, estamos com muita falta de funcionários", diz cartaz colado em unidade da Freshouse em São Paulo - (crédito: Reprodução/X)

Um restaurante em São Paulo (SP) expôs uma placa em que atribui a falta de funcionários ao “pessoal do Bolsa Família e cervejinha”. O comunicado foi colado no balcão de unidade da Freshouse no Shopping Market Place.

No texto, a equipe pede paciência aos clientes pela falta de funcionários. “Srs clientes por favor, tenham paciência, o pessoal do bolsa família e da cervejinha não quer trabalhar, estamos com muita falta de funcionários”, diz o informe.

Em nota publicada nas redes sociais, a Freshouse disse que comunicado foi colocado sem autorização da diretoria. Segundo a empresa, a mensagem é “inapropriada e não reflete os valores da Freshouse”. A organização pediu desculpas pelo ocorrido e informou que o cartaz foi removido imediatamente após tomar conhecimento.

Em 2025, o valor do Bolsa Família é de até R$ 600 por família. O valor pode ser acrescido de R$ 50 em caso de gestantes, nutrizes ou crianças e adolescentes com idade entre 7 e 18 anos incompletos, ou de R$ 150 em caso de crianças até 7 anos incompletos na composição familiar. São elegíveis para o programa apenas famílias com renda per capita menor que R$ 218, faixa considerada em situação de pobreza.

O benefício por família (sem os adicionais) representa menos da metade do salário mínimo, R$ 1.518, recebido pelos trabalhadores assalariados.