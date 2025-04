Diesel mais barato, gasolina mais cara: o que dizem os dados da Abicom

Após recente redução no preço do diesel pela Petrobras, o mercado brasileiro de combustíveis apresenta um cenário misto, com o diesel operando abaixo das cotações internacionais, enquanto a gasolina se mantém mais cara. As informações são do relatório divulgado nesta terça-feira (22/4) pela Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), em parceria com a StoneX.



Segundo o levantamento, com dados coletados até esta segunda (21/4), o preço médio do diesel no Brasil estava 1% abaixo dos preços praticados no mercado externo e a gasolina, 2% acima nos polos de importação no país.

Em polos de importação como Paulínia (SP) e Araucária (PR), a gasolina registra paridade com o preço internacional, enquanto no polo de Itacoatiara (AM) o valor do combustível está 5% mais caro nas refinarias da Petrobras.

No polo de Aratu (BA), que baliza os preços da Acelen, controladora da Refinaria de Mataripe na Bahia, a gasolina está 2% mais cara e o diesel opera em paridade com o mercado internacional. A gasolina está há 287 dias sem reajuste nas refinarias da Petrobras, enquanto Mataripe muda seus preços semanalmente.

O petróleo vem se recuperando nos últimos dias e, nesta terça-feira (22/4), até o fechamento desta matéria, operava em alta de 2,94%, cotado a US$ 67,54 o barril. A valorização do petróleo é atribuída a estoques baixos nos Estados Unidos e a uma demanda maior do que o esperado.

A Abicom ressalta ainda que o mercado de petróleo tem demonstrado grande volatilidade desde a posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, devido às incertezas geradas por possíveis tarifas comerciais.



