"Queda no petróleo assusta", diz diretora da Petrobras

Rio de Janeiro — A diretora de Exploração e Produção da Petrobras, Sylvia Anjos, afirmou nesta quarta-feira (9/4) que a queda recente no preço do petróleo assusta, mas a estatal está preparada para suportar variações. O preço do barril do petróleo do tipo Brent, usado como padrão internacional, saiu do patamar de US$ 70 para US$ 60 nesta semana, com a escalada da guerra tarifária entre Estados Unidos e China.

“O Brent caindo assusta, mas todos os nossos projetos são resilientes e suportam um barril até US$ 28 para aguentar esses altos e baixos”, disse durante o Fórum Brasileiro de Líderes de Energia 2025. O evento, realizado no Rio de Janeiro, reúne autoridades e empresários do setor produtivo para debater o futuro do setor de óleo e gás no país.

“A crise não é exceção. É uma regra, com momentos de calmaria entre elas. Não é para quem tem coração fraco. E, por isso, buscamos ter projetos resilientes. Toda a nossa carteira é resiliente a preços baixos do petróleo”, emendou a diretora.

Anjos destacou ainda que todos os projetos são de longo prazo e afirmou que a empresa não planeja nenhuma revisão diante do cenário atual. “Sou otimista. Depois do que passamos em 2020 (na pandemia), isso aqui é brincadeira.”

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“É um momento de instabilidade. Se alguém sabe o que vai acontecer com o petróleo, está mentindo. Pode ser US$ 30 ou US$ 100. Quando vem uma crise como a atual, a gente não fala mais em projeção. Vamos ver o que vai acontecer”, complementou.

Na véspera, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, havia afirmado que a queda recente na cotação do petróleo no mercado internacional abre possibilidade de um corte no preço dos combustíveis por parte da Petrobras. Questionada, a diretora da petrolífera mudou de assunto e lembrou a aprovação do projeto Búzios 12, com a previsão de exportação de gás.

*A repórter viajou a convite do Fórum Brasileiro de Líderes de Energia 2025