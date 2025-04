Pesquisa da FGV mostra lucro recorde de pequenos negócios no fim de 2024

Pesquisa publicada pela Fundação Getulio Vargas (FGV) Social registrou nível recorde nos lucros de pequenos negócios no fim do ano passado. De acordo com o pesquisador Marcelo Neri, responsável pela análise na FGV, o lucro do pequeno negócio "nunca foi tão alto quanto no final de 2024".

O especialista ressalta que o crescimento no lucro de pequenos negócios fez com que as empresas demonstrassem características sólidas, com a menor probabilidade de regressão.

O estudo da FGV, segundo o governo federal, também destaca a importância de políticas públicas para impulsionar pequenos negócios. Um exemplo citado é o programa federal Acredita no Primeiro Passo, que visa ampliar o acesso ao microcrédito e à capacitação profissional para empreendedores.



Leia também: Movimente nas Cidades chega ao Recanto das Emas com foco em empreendedorismo

Marcelo Neri, pesquisador da FGV, sugere a necessidade de criar um ecossistema que incentive o empreendedorismo em todas as camadas da sociedade, não apenas na base, mas também no meio da distribuição, para fomentar a inserção produtiva da "Classe C", que também esteve em alta em 2024.

Neri reconhece que o emprego formal continua sendo importante por gerar estabilidade e benefícios, mas reforça que o empreendedorismo necessita de maior apoio para crescer.

Leia também: Jovens da zona rural do DF iniciam curso de empreendedorismo

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, comemora os resultados demonstrados pelo levantamento. "A integração entre programas sociais e o incentivo ao empreendedorismo formam combinação poderosa para impulsionar a economia e reduzir as desigualdades", comentou.

Impacto do Programa Acredita no Primeiro Passo



Dados do Programa Acredita no Primeiro Passo, referentes a fevereiro de 2025, mostram que naquele mês o programa havia contratado R$ 726,42 milhões em mais de 87 mil operações de crédito.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O Banco do Nordeste é o principal agente financeiro do Acredita no Primeiro Passo. O programa facilita o acesso a crédito com juros baixos por meio de parceiros financeiros, utilizando um fundo garantidor federal que diminui os riscos das operações. Além do crédito, a iniciativa oferece cursos.