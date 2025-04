Movimente nas Cidades chega ao Recanto das Emas com foco em empreendedorismo

O Recanto das Emas recebe, nesta terça-feira (15/4), a terceira edição do Movimente nas Cidades, evento promovido pelo Sebrae no Distrito Federal. A iniciativa convida empreendedores e interessados a participarem de um encontro voltado para o fortalecimento dos negócios locais, com destaque no empreendedorismo feminino. Depois de passar por São Sebastião, Jardim Botânico e Guará, o evento será realizado no Auditório da Coordenação Regional de Ensino do Recanto das Emas, a partir das 19h.

O projeto Movimente nas Cidades busca aproximar empresários do governo e de instituições de apoio para discutir soluções que possam melhorar o ambiente de negócios na região. A iniciativa busca oferecer suporte técnico e estratégico que conecte empreendedores a oportunidades de capacitação e aprimoramento na gestão de negócios.

Voltada para mulheres que desejam alcançar independência financeira ou que já têm um negócio e buscam aprimorar a gestão, a iniciativa também é voltada para instituições sociais, empresariais e religiosas que atuam no apoio ao empreendedorismo feminino e homens empresários que compreendem a importância da equidade de oportunidades no mercado.

O evento tem entrada gratuita e aberta ao público e o cidadão que queria participar pode se inscrever e retirar o ingresso no site do Sebrae.

Movimente nas Cidades | Edição Recanto das Emas

Nesta terça-feira (15/4), às 19h, no Auditório da Coordenação Regional de Ensino do Recanto das Emas - Quadra 203, Lote 32, Avenida Recanto das Emas. Inscrições no site: https://www.lojasebraedf.com.br/ver-produto/3059.