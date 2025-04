Criminosos aproveitam repercussão de fraudes no INSS para aplicar novos golpes

Especialistas recomendam que os beneficiários desconfiem de qualquer abordagem por telefone, WhatsApp ou redes sociais em nome do INSS - (crédito: Freepik/Reprodução)

Após a Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União (CGU) revelarem irregularidades em descontos ilegais nos pagamentos de aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), golpistas estão aproveitando o momento para aplicar um novo golpe em beneficiários da Previdência Social. A denúncia foi feita pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção São Paulo (OAB-SP), que alerta para uma onda de contatos suspeitos por telefone e aplicativos de mensagens.

Os criminosos se apresentam como supostos representantes do INSS ou da Previdência Social e prometem restituir valores indevidamente descontados. Para isso, pedem dados bancários, documentos pessoais e até o envio de fotos.

Como se proteger?

Especialistas recomendam que os beneficiários desconfiem de qualquer abordagem por telefone, WhatsApp ou redes sociais em nome do INSS. Nenhuma devolução é feita dessa forma, e qualquer contato oficial deve partir dos canais institucionais do governo federal.

Como verificar se há desconto indevido no benefício?

O beneficiário pode consultar os descontos diretamente pelo site ou aplicativo Meu INSS. Veja como:

Acesse o site ou aplicativo Meu INSS; Faça login com CPF e senha do Gov.br; Na tela inicial, clique em “Extrato de benefício”; Selecione o número do benefício desejado; O extrato mostrará o valor recebido e os descontos aplicados.

Como cancelar descontos não autorizados?

Caso identifique uma cobrança indevida, o beneficiário pode solicitar a exclusão:

No Meu INSS, selecione “Novo Pedido”; No campo de busca, digite “Excluir mensalidade”; Escolha “Excluir mensalidade de associação ou sindicato no benefício”; Atualize os dados, avance pelas etapas solicitadas e anexe documentos, se necessário; Selecione uma agência do INSS para acompanhamento e finalize o pedido.

