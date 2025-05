Eduardo Saverin é o homem mais rico da América do Sul

Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, tem fortuna de US$ 29,8 bi - (crédito: Reprodução/Facebook)

O empresário brasileiro Eduardo Saverin, cofundador do Facebook e dono de uma fortuna de US$ 29,8 bilhões, é a pessoa mais rica da América do Sul, de acordo com dados em tempo real da Forbes. Conforme o levantamento, três dos cinco maiores bilionários da região são do Brasil. Juntas, as fortunas desses cinco membros do restrito grupo de sul-americanos somam US$ 108,4 bilhões.

O mais rico, Saverin, ao lado de Mark Zucekberg e outros três colegas, fundaram o Facebook quando estudavam na Universidade Harvard, nos Estados Unidos. Natural de São Paulo, ele mora em Cingapura desde 2012 e mantém a B Capital, empresa de investimentos focada em startups.

A chilena Iris Fontbona e seus filhos possuem uma fortuna de US$ 27,2 bilhões e está em segundo lugar na lista. Controlam a Antofagasta Plc, dona de minas de cobre no Chile e possuem participação majoritária no conglomerado Quiñenco, com negócios no setor bancário, de bebidas e transportes.

Em terceiro lugar do ranking, está Vicky Safra, hoje, a mulher mais rica do Brasil. Ela e seus quatro filhos herdaram a fortuna do falecido marido, o banqueiro Joseph Safra. O patrimônio conjunto soma US$ 22,1 bilhões. A família é dona do Banco Safra no Brasil, do banco suíço J. Safra Sarasin e do Safra National Bank of New York, nos EUA

O quarto lugar é do megaempresário brasileiro Jorge Paulo Lemann e família, com patrimônio de US$ 17,3 bilhões. Lemann e os sócios brasileiros Carlos Sicupira e Marcel Herrmann Telles se tornaram os empresários por trás do sucesso da Anheuser-Busch InBev, a maior cervejaria do mundo, criada em 2004 a partir da fusão da belga Interbrew e da brasileira Ambev.

E, por último, no quinto lugar, está o colombiano cofundador do Nubank David Velez e família, com uma fortuna de US$ 12 bilhões. (Com informações da Agência Estado)

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

Saiba Mais Economia Levantamento mostra quanto custa completar o tanque neste feriadão

Levantamento mostra quanto custa completar o tanque neste feriadão Economia PIB dos EUA cai 0,3% no início do governo Trump

PIB dos EUA cai 0,3% no início do governo Trump Economia Anvisa volta a proibir venda de creme dental Colgate Total Clean Mint

Anvisa volta a proibir venda de creme dental Colgate Total Clean Mint Economia Reforma trabalhista aumentou informalidade ao enfraquecer sindicatos, diz estudo inédito

Reforma trabalhista aumentou informalidade ao enfraquecer sindicatos, diz estudo inédito Economia Marinho prevê mudanças no PAT até o fim de maio "no amor ou na dor"

Marinho prevê mudanças no PAT até o fim de maio "no amor ou na dor" Economia Fraude do INSS é culpa do governo Lula ou do governo Bolsonaro? O que é fato na batalha de versões