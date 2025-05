Levantamento mostra quanto custa completar o tanque neste feriadão

Feriado na quinta-feira pode representar uma oportunidade para emendar a folga no trabalho com o fim de semana e fazer uma viagem para descanso. Para os brasileiros que vão tirar o carro da garagem neste Dia do Trabalhador, a opção de encher o tanque está mais cara em 2025, na comparação com o mesmo período do ano anterior, de acordo com uma análise feita pelo Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL).

O cálculo leva em consideração a média de preços nos cerca de 21 mil postos de abastecimento credenciados pelos responsáveis pela pesquisa. Para chegar ao preço final, a Ticket Log considera o valor médio de R$ 6,46 no litro da gasolina e de R$ 4,48 no litro do etanol. No caso da gasolina, houve uma alta de 8,39% se comparado ao mesmo período do ano anterior, enquanto que no caso do etanol, o aumento foi de 13,99%.

Com base nesses valores e considerando uma capacidade total de 55 litros, a pesquisa identificou que o preço médio para encher o tanque com gasolina custa cerca de R$ 355,30 neste feriado. Ao utilizar etanol, o consumidor terá que despender uma média de R$ 246,40. Diante disso, os viajantes que optarem por encher o tanque com etanol neste Dia do Trabalhador vão economizar 30,65%.

O diretor de Redes, Operações e Transformação de Negócios na Edenred Mobilidade, Renato Mascarenhas, avalia que o etanol se apresenta como uma alternativa mais viável financeiramente para quem for completar o tanque, se comparado à gasolina, atraindo os motoristas em busca de economia. “O combustível traz, ainda, mais vantagens ambientais, emitindo menos poluentes na atmosfera, contribuindo para uma mobilidade de baixo carbono”, destaca.

Já os caminhoneiros devem gastar, em média, R$ 3.445,20 para completar o tanque com diesel comum neste feriadão, levando em consideração um tanque com capacidade média para 540 litros de combustível. O levantamento considera um litro médio de R$ 6,38, 6,51% mais caro do que na mesma época de 2024.