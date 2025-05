INSS: novo presidente discute plano de ressarcimento a aposentados nesta sexta

A nomeação de Gilberto Waller Júnior para o comando do INSS foi publicada no Diário Oficial da União nesta semana - (crédito: Luís Macedo/Câmara dos Deputados)

O novo presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller Júnior, se reúne nesta sexta-feira (2/5) com o advogado-Geral da União, Jorge Messias, para discutir as primeiras medidas de ressarcimento aos aposentados e pensionistas prejudicados por um esquema de fraudes que provocou descontos indevidos em benefícios previdenciários entre 2019 e 2024.



A reunião está marcada para a tarde, na sede da Advocacia-Geral da União (AGU), em Brasília. A informação do local foi divulgada primeiramente pelo G1 e confirmada pelo Correio.

A investigação, revelada na última semana pela Polícia Federal, aponta que o esquema envolveu irregularidades no processamento de consignados, convênios fraudulentos e cobrança indevida de serviços financeiros não autorizados, resultando em um rombo estimado em R$ 6,3 bilhões.

Além de representantes da AGU e do INSS, o encontro também deve contar com a presença de servidores da Dataprev, empresa estatal responsável pelo processamento dos dados da Previdência Social. A presença da Dataprev será fundamental para mapear os canais por onde ocorreram os desvios e permitir a identificação dos beneficiários lesados.

Transparência

O governo federal ainda avalia como será feito o ressarcimento e se haverá algum tipo de indenização adicional pelos danos causados aos beneficiários. Técnicos ouvidos reservadamente destacam que um dos principais desafios será individualizar os valores subtraídos de cada aposentado e garantir que a devolução ocorra de forma célere e transparente.

