Conheça Wolney Queiroz, o novo ministro da Previdência

O secretário-executivo do Ministério da Previdência, Wolney Queiroz Maciel, de 52 anos, assumirá o comando da pasta no lugar de Carlos Lupi, que pediu demissão nesta sexta-feira (2/5), após o escândalo envolvendo descontos ilegais de aposentados pelo INSS. A nomeação foi confirmada pelo Palácio do Planalto.

Ex-deputado federal pelo PDT, partido que Lupi preside (atualmente licenciado), Wolney foi escolhido pessoalmente pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com uma trajetória de seis mandatos consecutivos na Câmara dos Deputados, entre 1995 e 2023, Queiroz não conseguiu a reeleição nas últimas eleições, mas foi integrado ao governo como número dois da Previdência.

Durante a atuação parlamentar, destacou-se como líder de bloco oposicionista ao governo de Jair Bolsonaro, reunindo legendas de esquerda. Natural de Caruaru, em Pernambuco, é filiado ao PDT desde os 19 anos e nunca mudou de sigla.

Sua carreira política teve início em 1993, como vereador em sua cidade natal. No ano seguinte, foi eleito deputado federal e tomou posse em 1995, aos 22 anos — à época, o mais jovem parlamentar do país. No Congresso, presidiu as comissões de Educação e Cultura; e de Trabalho, Administração e Serviço Público.