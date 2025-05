Dólar opera em volatilidade com negociações entre EUA e China

O dólar abriu em queda, mas logo virou para alta, na manhã desta quarta-feira (7/5), com os investidores reagindo a uma possível diminuição das tensões comerciais entre Estados Unidos e China. O mercado ainda aguarda as decisões sobre os juros do Banco Central do Brasil e do Federal Reserve, Banco Central dos EUA.

Por volta das 9h05, a moeda norte-americana caía 0,22%, cotada a R$ 5,698. Às 9h40 a divisa já registrava alta de 0,21%, cotada a R$ 5,722. Na véspera, o dólar fechou com alta de 0,36%, cotado a R$ 5,710.

A expectativa para esta Super Quarta é que o Comitê de Política Monetária (Copom) eleve os juros no Brasil em 0,5 ponto percentual, chegando a 14,75% ao ano. Nos EUA, os juros devem se manter em pausa, em torno de 4,25% e 4,5%.

Na última reunião do Copom, a Selic foi elevada em um ponto percentual, no entanto, na ata do encontro, os diretores sinalizaram que os aumentos seguintes seriam em menor magnitude.

Em volatilidade, o mercado ainda espera uma sinalização vinda de um encontro anunciado pelos governos dos Estados Unidos e da China, em Genebra, na Suíça, no fim desta semana. A conversa marcará o início das negociações sobre a guerra comercial entre os dois países.