China avalia negociação sobre tarifas comerciais com EUA, informa comunicado

O Ministério de Comércio da China comunicou, nesta sexta-feira (2/5), que estuda a possibilidade de negociar com os Estados Unidos a respeito das tarifas de importação impostas aos produtos de ambos os países. Em um comunicado enviado por Pequim, o governo chinês respondeu tomou conhecimento do desejo de algumas autoridades norte-americanas em abrir negociação com o país e acrescentou que ainda avalia a proposta dos EUA.

Mesmo assim, o governo chinês enfatizou que a sua posição permanece a mesma, de “lutar, se for necessário”, e que a guerra tarifária e a guerra comercial foram iniciadas unilateralmente por Washington.

“Se os EUA quiserem conversar, devem demonstrar sinceridade. Devem estar preparados e agir em questões como corrigir práticas erradas e eliminar tarifas unilaterais. Observamos que os EUA têm feito constantes declarações sobre ajustar medidas tarifárias nos últimos dias”, ressaltou o Ministério do Comércio da China.

Além disso, a nota também destaca que, se os EUA não corrigirem o que eles chamam de “medidas tarifárias unilaterais erradas” durante as negociações, isso demonstraria uma falta de sinceridade no discurso norte-americano, o que, na visão do governo de Xi Jinping, prejudicaria ainda mais a confiança entre os dois lados. “Dizer uma coisa, fazer outra ou até tentar usar as conversas como disfarce para coerção e chantagem não funcionará aqui na China”, completou.

As tarifas sobre os produtos de ambos os países ainda seguem em um patamar bastante elevado, após a escalada de retaliações no mês de abril. Atualmente, a maioria dos produtos chineses são taxados em 145% pelos EUA, enquanto que, para os produtos norte-americanos na China, as tarifas são de 125%.

