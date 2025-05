Febraban apura concessões indevidas de crédito consignado no INSS

A Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) se colocou à disposição para integrar a força-tarefa que apura fraudes em crédito consignado a aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Em nota, publicada nesta quarta-feira (7/5), a entidade solicitou que qualquer reclamação de empréstimo consignado não autorizado deve ser imediatamente apurada pelas instituições financeiras associadas.

A federação informou que, havendo a confirmação de que o empréstimo não foi autorizado pelo aposentado, o banco deve cancelar a operação e fazer o estorno do crédito e o ressarcimento dos juros pagos.



Desde 2019, a Febraban realiza uma auditoria mensalmente com os dados de empresas flagradas em conduta assediosa ou fraudulenta no crédito consignado. De acordo com a entidade, em 2023, foram realizadas 23,3 milhões de operações de crédito consignado para beneficiários do INSS, num total de R$ 79 bilhões.

Na plataforma consumidor.gov.br, foram identificadas 5.339 reclamações em 2023, por empréstimo consignado do INSS não autorizado, relativas a bancos que fazem parte da autorregulação que a Febraban mantém com a Associação Brasileira de Bancos (ABBC).

Quando considerado o total de instituições financeiras concedentes de consignado a aposentados, o número de reclamações totaliza 9.648 queixas no ano. Entre 2021 e 2023, as reclamações reduziram de 36.226 para 9.648, representando uma queda de 73% nas queixas por empréstimos consignados não autorizados a aposentados.



A entidade destacou que, “sem uma investigação de todas as operações de consignado efetivamente não solicitadas, não há como concluir que o total das concessões por ano possam estar correlacionadas com o montante das operações não autorizadas”.

A federação também afirmou que já informou ao Ministro da Previdência e ao presidente do INSS que está pronta para colaborar em qualquer frente de investigação ou força tarefa para, em conjunto, apurar eventuais fraudes e buscar rigorosa punição dos responsáveis.

“A Febraban, em qualquer situação, considera fundamental, não só investigar se foram concedidos empréstimos a aposentados sem sua autorização, mas especialmente apurar como e quem praticou a fraude”, destacou.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Economia Produção industrial cresce 1,2% em março, aponta IBGE

Produção industrial cresce 1,2% em março, aponta IBGE Economia Dólar opera em volatilidade com negociações entre EUA e China

Dólar opera em volatilidade com negociações entre EUA e China Economia Fraudes no INSS começaram ainda em 2016, aponta relatório da CGU

Fraudes no INSS começaram ainda em 2016, aponta relatório da CGU Economia Caixa define em estatuto maior participação de mulheres na gestão

Caixa define em estatuto maior participação de mulheres na gestão Economia CB Talks discute o presente e o futuro da publicidade digital no Brasil

CB Talks discute o presente e o futuro da publicidade digital no Brasil Economia CAIXA lança novo estatuto social que garante 1/3 dos cargos de dirigente sejam de mulheres