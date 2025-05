Febraban e ABBC pedem ao INSS grupo de trabalho contra fraude no consignado

Os presidentes da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney, e da Associação Brasileira de Bancos (ABBC), Leandro Vilain, reuniram-se, nesta quarta-feira (7/5), com o novo presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller Júnior. As entidades entregaram um ofício pedindo a criação de uma frente de trabalho sobre proteção aos beneficiários.

De acordo com as associações, o intuito é de manter “um diálogo próximo e colaborativo com o INSS e demais entes envolvidos no processo de consignação de empréstimos a aposentados e pensionistas”. “De modo a somar esforços e discutir medidas que fortaleçam e ampliem a proteção dos beneficiários do INSS, assegurando a total lisura na oferta e na contratação de crédito consignado”, destacaram a Febraban e a ABBC em nota.

No documento, as entidades citam algumas medidas que podem colaborar para o processo de proteção aos beneficiários do INSS. Entre elas está um sistema de bloqueio de ligações ("Não me Perturbe"), o monitoramento de reclamações contra correspondentes bancários e agentes de crédito com sanções em caso de irregularidades (advertência, suspensão e exclusão), além de auditorias anuais.

As entidades afirmaram, ainda, que estão em interlocução com a Controladoria-Geral da União (CGU) e fizeram um histórico sobre os debates de medidas para mitigação dos principais problemas relacionados à concessão de empréstimos consignados a aposentados e pensionistas.

Também foi reiterado o pedido de criação de um grupo de trabalho com o INSS e outros órgãos para fortalecer a proteção dos beneficiários e garantir a lisura na oferta de crédito consignado.

