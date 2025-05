Escândalo no INSS

12 associações envolvidas na fraude do INSS terão bens bloqueados, afirma AGU Além do bloqueio de bens, a AGU solicitou à Justiça quebra de sigilo bancário e fiscal das entidades e dirigentes envolvidos. Também foi pedido o bloqueio de atividades financeiras, o que inclui as operações de cartão de crédito dos diretores dessas associações