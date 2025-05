Airbnb passa a oferecer serviços a domicílio como massagistas e chefs

A plataforma de aluguéis temporários Airbnb apresentou nesta terça-feira (13) uma atualização de seu aplicativo, que agora conta com a possibilidade de reservar serviços a domicílio como massagistas, fotógrafos, chefs e personal trainers.

A novidade estará disponível em 260 cidades para os usuários que se hospedarem em uma casa alugada por meio do aplicativo ou mesmo em sua própria residência.

"Os hotéis têm algo que nós não temos: serviços", disse Brian Chesky, diretor executivo do Airbnb, durante um evento de lançamento em Los Angeles. "Você pode pedir refeições no seu quarto", detalhou. "Você tem acesso a uma mini academia, um spa, pode receber uma massagem..."

A empresa afirmou que os profissionais que poderão oferecer seus serviços na plataforma foram selecionados por sua "experiência e reputação".

Eles têm "uma média de 10 anos de experiência" e forneceram provas de sua identidade e certificações, acrescentou.

Além disso, o Airbnb revisou e melhorou sua oferta de "experiências", como excursões e atividades oferecidas por particulares nos destinos turísticos.

A empresa americana também firmou acordos com famosos para oferecer atividades aos usuários com eles.

Esse serviço, batizado como "Airbnb Originals", inclui, por exemplo, a possibilidade de jogar vôlei de praia no Rio de Janeiro com a atleta olímpica Carol Solberg.

Diante dos problemas do Airbnb com as restrições impostas por muitas das principais cidades do mundo ao aluguel temporário de residências, a companhia busca ampliar e diversificar seu negócio.

"Vai haver mais tráfego no aplicativo, as pessoas vão voltar com mais frequência à página, não apenas para suas férias", explicou a analista independente Carolina Milanesi à AFP.

A empresa, acrescentou ela, está se posicionando em um mercado ainda inexplorado: "Não me ocorre nenhum outro aplicativo onde se possa encontrar tudo isso."

O Airbnb obteve um lucro líquido de 2,6 bilhões de dólares (14,6 bilhões de reais) e receitas de 11 bilhões de dólares (61,9 bilhões de reais) em 2024, um aumento de 12% em relação ao ano anterior.