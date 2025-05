Setor de serviços avança 0,3% em março, aponta IBGE

O volume do setor de serviços registrou variação de 0,3% no mês de março. O resultado veio após um crescimento de 0,9% em fevereiro, acumulando ganho de 1,2% nestes dois meses seguidos de resultados positivos. Segundo os dados, divulgados nesta quarta-feira (14/5) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em comparação ao mesmo mês do ano passado, o setor cresceu 1,9%.

Em março, três das cinco atividades mostraram expansão frente ao mês anterior. O maior destaque ficou por conta dos transportes, que registraram expansão de 1,7%. Os demais avanços ficaram com os serviços prestados às famílias, com alta de 1,5%, e profissionais, administrativos e complementares, de 0,6%.

“No setor de transportes, podemos destacar o aumento das receitas das empresas que atuam com concessionárias de rodovias, por conta do aumento do fluxo de veículos nas rodovias pedagiadas durante o carnaval, com atividade de correio, logística de cargas, gestão de portos e terminais e armazenamento de mercadorias”, ressaltou gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo.

Todas essas atividades estão inseridas no grupamento de armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio, que cresceu 4,8% em março. Além disso, também contribuíram para o avanço do setor as expansões do transporte de passageiros e de cargas, de 2,0% e 0,6%, respectivamente.

Pelo lado das quedas, informação e comunicação apontou a única taxa negativa, de -0,2%. Já o segmento de outros serviços apresentou variação nula. Regionalmente, 14 das 27 unidades da Federação investigadas mostraram expansão frente ao mês anterior.

No acumulado nos últimos 12 meses, o setor acumula uma alta de 3,0%. Lobo afirmou que o volume de serviços tem permanecido em um patamar elevado, muito próximo do seu nível recorde. “A leitura que se deve fazer sobre o setor de serviços é a de que ele vem se sustentando muito próximo do seu nível recorde, alcançado em outubro de 2024.”