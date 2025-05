Funpresp-Jud estuda modelo de crédito consignado para associados

A Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário (Funpresp-Jud) pretende criar um programa próprio de crédito consignado para os associados. A informação é do diretor-presidente da instituição, Amarildo Vieira de Oliveira.

Ao Correio, Oliveira adiantou que o projeto piloto está sendo estruturado e deverá ficar pronto no segundo semestre, entre os meses de julho e agosto, mais precisamente. “A nossa ideia é que o participante possa pegar o crédito para quitar um empréstimo com juros mais caros e ficar com o nosso”, explica ele, sem dar muitos detalhes das taxas de juros, pois a instituição ainda está em negociação.

O presidente da Funpresp-Jud ressalta que a ideia é oferecer empréstimos a juros mais competitivos do que o mercado, mas, como a Fundação não é um banco, não será possível fazer a portabilidade.

Criada em 2013, a Funpresp-Jud administra um patrimônio de R$ 4 bilhões. Atualmente, a instituição possui 35.841 participantes que são servidores do Judiciário, do Ministério Público da União (MPU) e do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

Novos perfis de investimento

A Funpresp-Jud também está implementando os perfis de investimentos utilizando o modelo Ciclo de Vida para oferecer uma carteira mais personalizada aos associados, estruturada de acordo com a data provável da aposentadoria. O prazo para a validação de um dos três perfis disponíveis termina no próximo dia 30 no Portal do Participante. Lá, o associado poderá escolher entre os perfis Horizonte 2040, Horizonte 2050 e Horizonte Protegido no portal da instituição.

O perfil Horizonte Protegido é obrigatório para quem já estiver recebendo renda da Fundação, chamado de assistido. Ele é indicado para o participante com previsão de aposentadoria até o dia 31/12/2030.Todos os anos será preciso considerar como prazo final o encerramento do quinto ano subsequente ao ano atual.

Já o segundo perfil, Horizonte 2040, é indicado ao participante com previsão de aposentadoria entre 1º de janeiro de 2031 e 31 de dezembro de 2046. Todos os anos será preciso considerar como prazo inicial o primeiro dia do sexto ano subsequente ao ano atual. Enquanto isso, o terceiro perfil, Horizonte 2050, é indicado para o participante que tem previsão de aposentadoria a partir do dia 1º de janeiro de 2047.

De acordo com o diretor de investimentos da Funpresp-Jud, Ronnie Tavares, esses dois perfis terão gestão ativa, podendo também utilizar instrumentos passivos nos investimentos, e buscarão retornos reais positivos, ou seja, acima da inflação.

Quanto mais perto da aposentadoria, maior será a participação de investimentos com maturação no curto prazo e menor a diversificação, até que, no limite, o participante esteja exposto apenas a títulos públicos de prazo mais curto – até cinco anos (Horizonte Protegido). Contudo, quem já está recebendo renda da Fundação não poderá solicitar alteração, permanecendo obrigatoriamente no perfil Horizonte Protegido. Anualmente, no mês de novembro, será possível solicitar a alteração de perfil no Portal do Participante.

O início da vigência dos novos perfis será a partir de 1º de julho. “No caso de omissão, o participante será mantido no perfil indicado pela instituição”, informa Tavares. Quem já está recebendo renda da Fundação não poderá solicitar alteração, permanecendo obrigatoriamente no perfil Horizonte Protegido.

Anualmente, no mês de novembro, será possível solicitar a alteração de perfil no portal do participante. Para consultar os segmentos de aplicação autorizados para cada perfil, além dos limites e restrições, o participante deve acessar a Política de Investimentos 2025-2029.

Semana Enef

Até domingo, a Funpresp-Jud participa da 12ª Semana Nacional de Educação Financeira (Semana Enef), organizada pelo Fórum Brasileiro de Educação Financeira (FBEF). e que teve início no último dia 12. Neste ano, o tema do evento, que reúne instituições públicas e privadas, é “Educação Financeira para Crianças e Jovens: Preparando a Sociedade para Escolhas Conscientes”.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

O grupo de Voluntariado da Fundação, realizará a Oficina Poupadores do Futuro para os alunos do projeto, no dia 13 de maio (terça-feira), às 16h, na escola. A entidade, desde 2021, patrocina o projeto Construindo o Futuro, voltado para a educação financeira e previdenciária de jovens do 6º ano do Centro de Ensino Fundamental (CEF 102 Norte), em Brasília. Até o momento, foram formados cerca de 350 alunos pelo programa.

A oficina da Funpresp-Jud na Enef pretende conduzir um jogo sobre educação financeira e previdenciária com os alunos, com a utilização de tablets. A realização conta com iniciativa do Ministério da Previdência Social, em parceria com a Abrapp e UniAbrapp.