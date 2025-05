BC libera a recondução do presidente do BRB

O Banco Central deu o aval para que o presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, permaneça no cargo. A decisão foi comunicada nesta quarta-feira (14) pelo BC à diretoria jurídica do BRB. O Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf) do BC em Recife reconsiderou decisão que indeferiu, em janeiro, o pedido do BRB para posse e exercício de Paulo Henrique Costa na presidência da diretoria colegiada da instituição financeira.

Em 17 de outubro de 2024, Paulo Henrique foi reconduzido para mais dois anos de mandato, em decisão da diretoria colegiada do BRB. Mas a gerência-técnica do Deorf havia indeferido a permanência do executivo no comando do BRB. Em ofício assinado pelo gerente-técnico, Jayme Wanderley da Fonte Neto, e pelo coordenador, Fernando Antonio de Paiva Regis, o Deorf comunicou que o pedido de reconsideração do BRB foi acatado.

Em janeiro, o Banco Central publicou a lista dos integrantes da diretoria colegiada do BRB, do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração do banco público. Faltou a recondução do presidente da instituição, Paulo Henrique Costa.

A indicação de Costa foi encaminhada na mesma ata dos demais executivos para a autoridade monetária. Mas o BC travou o processo. Na ocasião, o BRB informou que cometeu “um erro material” no preenchimento da instrução do pleito de renovação do mandato de Costa. Em seguida, o BRB providenciou a correção das informações fornecidas e submeteu a documentação ao BC, com pedido de reconsideração. As informações tramitam em sigilo. Mas a liberação saiu ontem.

Com a decisão, o BRB comunicou, ainda nesta quarta-feira, o mercado sobre a recondução de Paulo Henrique Costa ao cargo de presidente do banco, ao qual ele foi eleito pelo Conselho de Administração em sua 851ª reunião, referente ao mandato de 2024 a 2026. Paulo Henrique Costa está na presidência do BRB desde o inicio do governo de Ibaneis Rocha (MDB), em janeiro de 2019. Deve permanecer, pelo menos, até 2026. Antes de assumir o atual cargo, Costa foi vice-presidente de Clientes, Negócios e Transformação Digital da Caixa Econômica Federal.