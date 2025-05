Combustíveis registram queda nos preços na primeira quinzena de maio

Na primeira quinzena de maio, os motoristas brasileiros encontraram um leve alívio no bolso na hora de abastecer. Segundo levantamento do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), a gasolina e o etanol apresentaram recuos de 0,46% e 0,45%, respectivamente, em comparação com o mesmo período de abril. Com isso, o preço médio da gasolina caiu para R$ 6,43 e o do etanol para R$ 4,46 em todo o país.

Segundo Renato Mascarenhas, diretor de Rede, Operações e Transformação da Edenred Mobilidade, a queda nos preços ocorre devido a uma conjuntura favorável de mercado. “As diminuições refletem a competitividade no setor de combustíveis, impulsionadas pela intensificação da safra de etanol e pela estabilidade nos preços internacionais do petróleo. Mesmo pequenos, esses recuos representam alívio ao consumidor”, destaca.

A análise regional mostra que a tendência de queda foi acompanhada por praticamente todas as regiões do país. O Sudeste se destacou ao registrar a maior redução no preço do etanol, de 0,91%, com o combustível sendo comercializado, em média, a R$ 4,34 — o menor valor entre todas as regiões. Já o preço médio mais baixo da gasolina também foi verificado no Sudeste: R$ 6,28.

Por outro lado, o Norte concentrou os preços mais altos para ambos os combustíveis. A gasolina chegou a R$ 6,89, mesmo com queda de 0,86%, e o etanol manteve a média mais cara do país: R$ 5,23, após recuo de 0,19%.

A exceção ao movimento de baixa foi a região Centro-Oeste, onde ambos os combustíveis apresentaram alta: a gasolina subiu 0,77%, alcançando R$ 6,55, e o etanol teve incremento de 1,37%, com preço médio de R$ 4,45.

Por estado



Em nível estadual, os dados do IPTL apontam Pernambuco como o estado com a maior queda no preço da gasolina: 3,03%, com o litro sendo vendido a R$ 6,41. Já o Distrito Federal registrou a maior alta, de 1,65%, com o combustível atingindo R$ 6,79. O preço mais em conta foi encontrado em São Paulo: R$ 6,23.

Para o etanol, Goiás liderou com a maior alta do período, de 5,58%, elevando o preço médio para R$ 4,54. A maior redução ocorreu em Rondônia, onde o combustível caiu 4,30%, chegando a R$ 5,12. O Amazonas registrou o etanol mais caro do Brasil, a R$ 5,48, enquanto São Paulo teve o menor valor: R$ 4,21.

De acordo com o IPTL, o etanol se mostrou financeiramente mais vantajoso do que a gasolina em 11 estados, com destaque para as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte. Além do custo, o biocombustível também representa uma escolha ambientalmente mais sustentável, por emitir menos poluentes.