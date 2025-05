Alta dos aluguéis impulsiona investimentos em imóveis para short stay

O mercado de locação de imóveis vive um novo ciclo de valorização no Brasil. De acordo com o índice FipeZap, divulgado em abril, os aluguéis residenciais registraram uma alta acumulada de 12,92% nos últimos 12 meses — resultado que não apenas supera a inflação oficial do período, como também impulsiona o interesse de investidores por oportunidades de maior rentabilidade, especialmente na modalidade short stay (curta duração).

Esse cenário tem aquecido o setor imobiliário em cidades estratégicas, como Itajaí (SC), que figura entre os municípios com metro quadrado mais valorizado do país. A cidade catarinense vem se destacando pela valorização expressiva e pela alta rentabilidade: segundo a plataforma MySide, a locação de curta duração no município proporciona retorno médio de 15,5% ao ano, considerando dados dos últimos cinco anos.

Leia também: Oportunidades de investimentos em 2025 estão onde poucos estão olhando



Esse ambiente favorável tem atraído investidores e impulsionado o lançamento de empreendimentos inovadores. Um exemplo é o Lotisa Downtown, da Lotisa Empreendimentos, que traz para o centro de Itajaí um projeto inédito: o primeiro da cidade com serviços on demand e gestão da Housi, startup pioneira em moradia por assinatura. Com estúdios compactos entre 40m² e 50m², o empreendimento foi projetado para atender tanto moradores quanto investidores interessados em locações flexíveis, práticas e de alta liquidez.

Leia também: Começar a investir cedo pode ser o maior trunfo da sua vida financeira



“O perfil do consumidor mudou. Temos mais pessoas morando sozinhas, famílias menores, estudantes, executivos e os chamados nômades digitais, que buscam conforto, qualidade de vida e praticidade. Itajaí é um polo econômico, universitário, logístico e turístico. Isso faz com que o mercado de locação seja extremamente promissor”, afirma Fábio Inthurn, CEO da Lotisa.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Com 75% das 350 unidades já comercializadas e 35% das obras concluídas, o empreendimento deve ser entregue em outubro de 2027. Desde seu lançamento, em 2022, os imóveis do Lotisa Downtown já acumulam valorização de 80% — apartamentos inicialmente vendidos por R$ 330 mil hoje giram em torno de R$ 700 mil, uma taxa de valorização anual próxima de 23,4%.

Saiba Mais Mundo Influenciadora é morta durante transmissão ao vivo no TikTok

Influenciadora é morta durante transmissão ao vivo no TikTok Mundo Milei estabelece regras mais rígidas para imigração na Argentina

Milei estabelece regras mais rígidas para imigração na Argentina Diversão e Arte Banda de heavy metal Testament se apresenta em Brasília em agosto